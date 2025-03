El Mirandés continúa con la duda de Hugo Rincón y tiene apercibidos a Tachi, Julio Alonso y Tomeo para Elda

El conjunto rojillo completó ayer el segundo entrenamiento de la semana en el campo 2 de los anexos a Anduva, con una temperatura más que ... agradable y sol en el cielo. El contexto ayudó a que una treintena de aficionados disfrutaran de la práctica, en la que el equipo realizó fútbol reducido y otros ejercicios de combinaciones bajo la atenta mirada de Alessio Lisci y también de Alfredo Merino, el director deportivo rojillo.

La noticia que dejó el entreno, que ya no es novedad, fue una nueva ausencia de Hugo Rincón, que sigue con problemas en su rodilla y habrá que ver su evolución a lo largo de la semana para saber si estará disponible o no en el Nuevo Pepico Amat.

Con este escenario, los aficionados comienzan a conjeturar con las diferentes formaciones que puede presentar Lisci en tierras alicantinas. Rincón, de llegar en buenas condiciones físicas, volvería al once titular con toda probabilidad, pero todavía se desconoce si podrá recuperarse para el domingo. El cuerpo técnico quiere cuidar al jugador y todavía restan tres entrenamientos por delante para tomar una decisión, el de hoy a puerta cerrada y en Anduva.

En caso de que el lateral derecho cedido por el Athletic no pueda ser de la partida en Elda, son varias las opciones que se dibujan encima de la mesa del técnico romano.

Las más probables apuntan a Parada o Julio Alonso entrando por Rincón, en el lateral derecho, pero Tachi también podría colarse en el centro de la zaga. Pero tanto el madrileño como Tomeo y Julio Alonso están apercibidos de sanción, por lo que Lisci podría guardarse algún as de cara al Racing de Santander.

Sea como sea, el preparador italiano cuenta con varios soldados de garantías en la zaga y todos los defensas se sienten protagonistas, tal y como reconocía ayer Egiluz. «En nuestra posición hay bastante competencia, me siento importante, juegue más o menos. Todos estamos dando muy buen nivel, todos somos igual de importantes. Todo suma en el día a día y de ahí se eleva el partido del equipo. Jugar un partido sí, un partido no, no me hace sentir menos importante. Estamos dando todos el 100% en el día a día y ahí se sube el nivel del equipo».

El rival

En el bando contrario, el entrenador del Eldense, José Luis Oltra, se las tendrá que ingeniar para suplir a uno de los jugadores más importantes del cuadro azulgrana desde hace varias semanas. Se trata de Iñigo Piña, de 30 años, y es todo un pilar defensivo del conjunto, un líder de la zaga que además viene de anotar su primer gol de la temporada en La Romareda, en vital triunfo del Eldense por 2 a 4 ante el Real Zaragoza.

Así las cosas, Piña no podrá estar sobre el césped del Nuevo Pepico Amat ante el conjunto de a orillas del Ebro por acumulación de tarjetas amarillas. El central navarro vio su quinta amarilla en el partido contra el conjunto maño, lo que le impedirá estar disponible para uno de los partidos más cruciales de la temporada para los de Elda, que quieren salir del descenso esta misma jornada.

El zaguero de Murchante está siendo una pieza clave en la defensa azulgrana a lo largo de la presente temporada, formando una sólida pareja de centrales con Matia Barzic y siendo el único fijo en la pareja defensiva.

Junto al croata, la pareja ha disputado 6 partidos en los que el equipo ha encajado 7 goles, pero han logrado mantener la portería a cero en 3 encuentros. La pareja ha sido fundamental para que el conjunto alicantino gane solvencia y comience a sumar puntos en su remontada particular hacia la salvación.

A estas alturas de la temporada, todos los equipos sufren de distintas dolencias físicas y los entrenadores comienzan a realizar malabarismos para encajar jugadores sanos y otros que encadenan molestias. La baja de Piña será significativa, puesto que su presencia en la zaga está siendo más que importante para el rendimiento defensivo del equipo.

Una salvación muy cara

Actualmente, el conjunto alicantino ocupa la decimonovena posición con 34 puntos. Pues desde 1997, el año en el Segunda pasó a contar con 22 clubes, sólo hay dos campañas en las que el primer equipo del descenso haya sumado más puntos al término de las primeras 30 jornadas. Lo hizo en la temporada 2006-2007 el Castellón, con 35 puntos, y también la Ponferradina en la 2013-2014, con 37 tantos.

Los de Elda iniciaron el curso con Dani Ponz como entrenador en el banquillo, pero apostó por la experiencia de José Luis Oltra en un cambio de rumbo total. Si sólo se contara desde la jornada 24, con Oltra, el Eldense ocuparía la 7ª posición, aspirando al playoff de ascenso con un balance de 4 victorias, 1 empate y2 derrotas.

Pero la realidad es que los azulgrana están batallando por no descender y ahora encaran dos duelos de gran dificultad ante Mirandés y Elche.