«Es fundamental dejar la portería a creo para que el Mirandés gane en Mendizorroza»

Ángel Garraza Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:26 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

«Toca ya sumar y ganar en Mendizorroza. No sólo por nosotros, porque se vea reflejado el trabajo que estamos haciendo sino también por la afición, por todos los esfuerzos que hace para venir fuera de casa. Se merece también una buena alegría en casa». Así lo cree Martín Pascual (26 años), el defensa central que a primera hora de la tarde de este miércoles ha asegurado estar convencido de que más pronto que tarde «va a llegar ese triunfo».

¿Qué le está faltando al equipo en Vitoria? A domicilio, se siente más cómodo, cuando es el rival el que acostumbra a llevar la iniciativa. «Hay que centrarse más en nosotros como equipo, en nuestras fortalezas. Poco a poco nos estamos haciendo fuertes y hay que dar, sobre todo, importancia a la puerta a cero. Desde ahí es donde se crece en esta categoría. A ver si este 'finde' llega esa victoria. Sería increíble y si es con portería a cero, mejor porque hay que crecer desde la defensa. Así te quitas esas dos espinitas que tienes».

Mejor como visitante «Nos vamos a hacer fuertes en casa, seguro. Esto de ganar más a domicilio no es normal»

El madrileño espera un encuentro similar al del fin de semana pasado porque «es un equipo recién descendido, potente y claro aspirante al ascenso. Se afronta de la misma manera y con las mismas ganas por lo que hablamos, porque estamos en casa y tenemos que hacernos fuertes en eso. Esto de ganar más a domicilio es raro porque lo normal es ganar más en casa a lo largo de la temporada. Pero nos vamos a hacer fuertes como locales, seguro».

Admite que «la importancia de adelantarse en el marcador es total. Las estadísticas están ahí; cuando un equipo se adelanta en Segunda es muy difícil darle la vuelta al partido. Hay que marcar cuanto antes y defender ese resultado como sea».

Hay que tener perspectiva, aunque también son conscientes en el vestuario de que «esto es fútbol profesional; el rendimiento debe ser inmediato y no puedes dejarte en el camino muchos puntos para lograr el objetivo».

«La importancia de adelantarse en el marcador es total. En Segunda es muy difícil darle la vuelta a un partido»

No obstante, asegura que, en ningún caso, el conjunto jabato tiene «ansiedad. Es algo que queremos conseguir, ganar en casa, pero esta situación no está afectando al grupo, nos lo tomamos más como una motivación».

Martín Pascual sostiene que, a nivel individual, «me estoy sintiendo cada vez mejor y el equipo igual. El que hay es muy bueno, hay un grupo increíble y esto siempre es importantísimo».

Confiesa que «no afecta» que Mendizorroza esté a menos de la mitad de capacidad. «Es verdad que en Anduva, yo he jugado como visitante y no sientes en Vitoria el calor como aquí. Estoy deseando jugar aquí, pero no puedes centrarte en lo que no tienes, son excusas que no nos valen. Hay que estar concentrados en lo que tenemos».

Temas

CD Mirandés