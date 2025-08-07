Frenazo en seco a las llegadas de Antal y Jastin al Mirandés

Giro drástico de los acontecimientos. Tanto Antal Yaakobishvili como Jastin García deberán esperar para vestir la camiseta del Mirandés en la temporada 2025-2026. Se ... desconocen los motivos que han llevado a paralizar las cesiones por parte del Girona, si la decisión ha recaído en el conjunto rojillo o si tiene que ver con los propios jugadores, pero lo cierto es que las dos operaciones, que estaban más que avanzadas y parecían contar con el visto bueno de todas las partes, se han frenado en seco.

Así lo adelantaba esta tarde el comunicador especializado en la actualidad del club gerundense, Iván Quirós.La noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños, de hecho, a principios de semana se daba por hecha la operación con el defensa central húngaro, que tenía previsto viajar el pasado lunes a Miranda para sellar su nuevo contrato.

La incorporación del zaguero se queda en stand by, a la espera de novedades, pero también el fuerte interés del conjunto de Anduva por el extremo nacido en Lleida. En este segundo caso, ambos clubes también habían avanzado mucho para el préstamo del futbolista y el equipo de Fran justo parecía haberse impuesto al Andorra en su carrera por hacerse con los servicios del jugador.

Según ha podido confirmar ELCORREO, no se da por perdida ninguna de las operaciones, habrá que esperar y queda mucho mercado por delante, pero tampoco se arroja luz sobre los motivos que han llevado a paralizar en seco dos cesiones que parecían prácticamente firmadas.

Y es que, de acabar confirmándose la llegada de Antal, el club acumularía cinco defensas centrales en su nueva plantilla. Entendiendo que Fran Justo puede varias de sistema, utilizando dos o tres centrales dependiendo del dibujo, parece bastante probable que Alfredo Merino y su equipo estén trabajando para contar con cinco piezas en esta demarcación. Más aún teniendo en cuenta que Postigo se perdió una gran cantidad de partidos durante la pasada campaña y que el interés del Deportivo Alavés por Juan Gutiérrez nunca ha desaparecido del todo.

El defensa cántabro gusta en Mendizorroza, pero nunca hasta el punto de abonar la cláusula de 1 millón para habilitar su salida. El Mirandés sabe de esta situación y, según parece, cuenta con margen en el mercado para cubrirse las espaldas mientras se abre a las negociaciones.