El mercado está vivo y acelera según se acerca a su final. Iñigo Porto

Frenazo en seco a las llegadas de Antal y Jastin al Mirandés

Se congelan ambas cesiones del Girona al club rojillo, que estaban muy avanzadas y parecían contar con el visto bueno de todas las partes

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:14

Giro drástico de los acontecimientos. Tanto Antal Yaakobishvili como Jastin García deberán esperar para vestir la camiseta del Mirandés en la temporada 2025-2026. Se ... desconocen los motivos que han llevado a paralizar las cesiones por parte del Girona, si la decisión ha recaído en el conjunto rojillo o si tiene que ver con los propios jugadores, pero lo cierto es que las dos operaciones, que estaban más que avanzadas y parecían contar con el visto bueno de todas las partes, se han frenado en seco.

