El exjugador del Mirandés Barcia es indiscutible en Las Palmas

El defensa central de Vigo (el día 31 de diciembre cumple 25 años) es el exmirandesista que figura en la plantilla de la escuadra insular ... tras haberse incorporado este pasado verano. Después de pertenecer al Mirandés durante la temporada 2023/24, cuando fue uno de los indiscutibles de la zaga rojilla, fichó por el Legia de Varsovia previo pago del club polaco por importe de medio millón de euros de traspaso.

No tuvo suerte allí y este año se hacía oficial la cesión por esta campaña a Las Palmas con opción de compra no obligatoria. Conocedor de Segunda División, actualmente pone en la isla su experiencia al servicio del conjunto amarillo porque lo ha jugado todo hasta la fecha en la Liga.

Sus números así lo reflejan. Un total de 16 duelos se han disputado en la categoría, lleva todos los encuentros como titular y no se ha perdido ni un solo minuto hasta la fecha: acumula 1.440. Todo.

A pesar de ser indiscutible en la zaga del equipo insular, sólo ha recibido dos cartulinas amarillas, mientras que ha marcado un gol. Que sirvió a los suyos para sumar tres puntos porque es el que supuso el triunfo ante el Cádiz en la octava jornada del campeonato. Lo anotó en la recta final, en el minuto 85, cuando todavía sabe mejor.

Si nada ocurre en forma de contratiempo de carácter físico hasta la hora del partido (18.30) será un fijo en la defensa de los locales este próximo lunes.