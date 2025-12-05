El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Barcia es fijo en el eje de la zaga del cuadro canario. E. C.

El exjugador del Mirandés Barcia es indiscutible en Las Palmas

Lo ha jugado todo en el próximo rival, los 16 partidos completos

Ángel Garraza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:46

Comenta

El defensa central de Vigo (el día 31 de diciembre cumple 25 años) es el exmirandesista que figura en la plantilla de la escuadra insular ... tras haberse incorporado este pasado verano. Después de pertenecer al Mirandés durante la temporada 2023/24, cuando fue uno de los indiscutibles de la zaga rojilla, fichó por el Legia de Varsovia previo pago del club polaco por importe de medio millón de euros de traspaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  5. 5

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9

    La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El exjugador del Mirandés Barcia es indiscutible en Las Palmas

El exjugador del Mirandés Barcia es indiscutible en Las Palmas