El canterano bético está viviendo su primera experiencia profesional lejos de Andalucía. Jesús Andrade
Ismael Barea | Jugador del Mirandés

«Va a ser muy complicado igualar lo del Mirandés de la temporada pasada, pero nada es imposible»

El centrocampista ha caído de pie en la disciplina rojilla y quiere ser un pilar importante en el sistema de Fran Justo

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:06

Como otros tantos jóvenes futbolistas, Ismael Barea ha elegido Miranda para vivir su primera experiencia profesional fuera de su Sevilla natal. El de Los Palacios, ... cuna de grandes futbolistas como Jesús Navas y Gavi, entre otros, ha llegado a la ciudad del Ebro con toda la ilusión del mundo. Se reconoce verdiblanco de cuna, pero tampoco esconde sus ganas de empezar a competir con la elástica rojilla y de pisar el renovado Estadio Municipal de Anduva. Risueño y futbolero enfermizo, el talentoso medio de 20 años avanza que puede jugar en diferentes demarcaciones, donde se le requiera, y que el nuevo Mirandés no ha de ponerse ninguna barrera.

