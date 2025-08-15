«Va a ser muy complicado igualar lo del Mirandés de la temporada pasada, pero nada es imposible»

Como otros tantos jóvenes futbolistas, Ismael Barea ha elegido Miranda para vivir su primera experiencia profesional fuera de su Sevilla natal. El de Los Palacios, ... cuna de grandes futbolistas como Jesús Navas y Gavi, entre otros, ha llegado a la ciudad del Ebro con toda la ilusión del mundo. Se reconoce verdiblanco de cuna, pero tampoco esconde sus ganas de empezar a competir con la elástica rojilla y de pisar el renovado Estadio Municipal de Anduva. Risueño y futbolero enfermizo, el talentoso medio de 20 años avanza que puede jugar en diferentes demarcaciones, donde se le requiera, y que el nuevo Mirandés no ha de ponerse ninguna barrera.

–El equipo encara ya los últimos días de pretemporada, ¿cómo ves al equipo justo antes de comenzar la competición liguera en el Nuevo Mirandilla?

–El equipo está muy bien, creciendo y con ganas de competir. Es la primera vez que salgo de mi casa y la acogida del cuerpo técnico y de la gente de Miranda ha sido realmente buena. Estoy muy agradecido.

–Ha sumado minutos en los últimos amistosos demostrando que es un jugador versátil, ¿qué le pide Fran Justo dentro del campo?

–Es un entrenador con las ideas muy claras. A mí me pide que aparezca todo el rato, que pida el balón constantemente y que sea yo mismo. Quiere intensidad y que seamos muy verticales cuando tengamos el balón. Como te he dicho, tiene las ideas muy claras de lo que quiere que haga el equipo en el campo.

–Como en el caso de Aarón Martín y otros de sus nuevos compañeros, se ha hablado mucho de su incorporación al club y de sus posibles demarcaciones dentro del sistema que escoja Fran Justo, ¿donde se encuentra más cómodo

–Puedo jugar tanto de pivote, de clásico 5, como un poquito más adelantado. Eso ya corre en función del míster, él es el que decide. Dónde él me vea, ahí jugaré, pero creo que mis condiciones se adaptan a las posiciones que te he comentado, puedo ser pivote del equipo y también tengo cualidades para poder jugar de todocampista, digamos.

–Eso en el plano individual, pero el ejército ya va sumando un número notable de efectivos y todavía no ha quedado muy clara la idea deportiva a implementar, qué planteamiento pretende el entrenador...

–Lo primero de todo, que seamos un equipo propiamente dicho. Que seamos un colectivo, todos juntos, y nos movamos como tal. Quiere que presionemos juntos, que ataquemos y defendamos juntos. Hacer equipo, eso lo primero, formar un bloque competitivo. Luego, estando en Miranda, a nadie se le escapa que es muy importante la intensidad. Hay que estar todo el rato metido en el partido y no podemos regalar nada.

–Como ha comentado, es su primera aventura profesional fuera de Sevilla, ¿se ha planteado algún objetivo individual para este curso futbolístico?

–Me llegó la oferta del Mirandés a través de mi representante, estaba con el filial del Betis y no me lo pensé dos veces. Vine para aquí en cuanto pude porque es un club que ayuda muchísimo a los jugadores jóvenes, acompaña mucho en el crecimiento y sirve un poco de trampolín tanto deportivo como personal. Lleva muchos años siendo ejemplo de ello y tenía claro que me vendría genial, que es el mejor equipo de Segunda con el que podía firmar esta temporada.

–Tras semanas de culebrón, Gonzalo Petit ya se ha unido al equipo, con lo que hay dos béticos en la plantilla mirandesista, ¿llegó a coincidir con él en la pretemporada verdiblanca?

–No coincidí con él en Sevilla, justo estaba terminando yo la pretemporada con el primer equipo del Betis y llegó él desde Uruguay. Fue casi un cambio uno por otro (risas), pero espero que le vaya muy bien aquí con nosotros.

–Salir de su 'espacio de confort' también implica conocer y trabajar con nuevos compañeros, cambiar de ciudad, de entrenador y de ecosistema, ¿cómo lleva todo el proceso de cambio radical?

–Lo llevo muy bien. La acogida ha sido muy buena por parte de todos mis compañeros, no me puedo quejar de nada desde el minuto uno que llegué a Miranda. Estamos todos muy unidos, muy cercanos y haciendo piña, y es algo que se agradece mucho, la verdad.

–Tenemos el inicio de la temporada encima ya, pero el no poder jugar en Anduva durante varios meses es un tema recurrente entre los aficionados jabatos, ¿qué opina de esta circunstancia el vestuario rojillo?

–Lo tenemos muy presente, ya me hubiera gustado a mi comenzar jugando en Anduva, en casa, como locales. Pero es lo que hay, tocará esperar un poco para jugar en este estadio que es histórico ya, la verdad. Todos lo hemos visto en la tele, algunos han tenido la suerte de jugar aquí, y hay muchas ganas de que esté listo. Pero tenemos que intentar llevarlo con la máxima normalidad, esperemos tener el máximo apoyo de nuestra gente cuando juguemos en Vitoria.

–Son herederos del mejor Mirandés de la historia, al menos por resultados y clasificación, ¿puede suponer una presión o un ejemplo a seguir por el nuevo plantel?

–Dejaron el listón muy alto, altísimo. Va a ser complicado igualarlo o superarlo, pero nada es imposible. Tenemos que ir poco a poco, confiando en el proceso y en el trabajo diario. Hay confianza plena en el modelo que tiene el Mirandés, en su filosofía, y ya iremos viendo poco a poco dónde estamos y marcándonos objetivos a corto plazo y más cercanos.