Catorce equipos de la élite española tienen en sus plantillas exjugadores del Mirandés

A estas alturas de la novela ya nadie duda de los réditos que obtienen los clubes que confían sus jugadores con proyección al Mirandés. Son ... ya muchos años de ejemplos, que no sólo no se reducen con el paso de las temporadas sino que aumentan cada curso.

Una vez arrancadas todas las competiciones del ejercicio 25/26 se comprueba que hasta catorce conjuntos que militan en la Primera División española disponen de futbolistas con pasado en el Mirandés, donde han crecido y se han curtido como jugadores de élite. Sólo seis no tienen ninguno: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, entidad cuyo primer equipo sí que ha contado con alguno hasta hace poco, al igual que Villarreal y Elche. El Valencia tampoco tiene exmirandesistas en sus filas.

Los otros 14 disponen de efectivos que han evolucionado a orillas del Ebro. Hay quienes cuentan con un elevado número de exmirandesistas en sus plantillas. El que lidera la tabla es el Athletic, que presenta en su grupo nada menos que seis futbolistas con pasado jabato: Vivián, Izeta, Egiluz, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados y Nico Serrano.

El Athletic Es el que más tiene, con seis: Vivián, Izeta, Egiluz, Ruiz de Galarrera, Beñat Prados y Nico Serrano

El central vitoriano es un puntal en la zaga rojiblanca, además de internacional absoluto con la selección española. Ha jugado Eurocopa y, si no sufre contratiempos, podría participar en el próximo Mundial. La hinchada jabata sólo lamenta que el defensor jugó en el Mirandés la campaña en la que la pandemia acaparó toda la actualidad.

Su compañero Galarreta es indiscutible en la sala de máquinas de Valverde y únicamente (que ya es suficiente motivo) sus lesiones han frenado una trayectoria que podía haber resultado todavía más exitosa para este magnífico jugador. Prados se acaba de romper el ligamento cruzado, del que se operó este martes de forma satisfactoria. Hasta que sufrió un contratiempo era uno de los hombres de confianza de Txingurri. Con minutos sobre el verde.

Extraña, en este sentido, que desde la entidad de Ibaigane sólo se haya prestado esta temporada un jugador: Iker Varela, a pesar de que en la lista del club rojillo aparecían en los lugares más destacados otros dos efectivos: el extremo Olabarrieta (que recaló en el Andorra) y Peio Canales (en el Racing, de Chema Aragón y José Alberto).

Barça, Madrid, Atlético, Elche, Villarreal y Valencia son los únicos que no tienen exjabatos

Aunque en menor medida, otros trece clubes de la máxima categoría disponen y se aprovechan de los jugadores que han hcho la 'mili' en el equipo representativo de Miranda.

El extremo Jofre, así como los laterales José Salinas y Rubén Sánchez defienden al Espanyol, que es tercero en la clasificación hasta esta jornada; en la última ventana cedió al defensa Pablo Ramón al Racing. El Alavés tiene, asimismo, en su nómina a exrojillos: el portero Raúl Fernández, que defendió la última campaña la portería del Mirandés, Parada y el centrocampista Guridi.

Osasuna está dirigido por el último inquilino del banquillo mirandesista: Alessio Lisci, que tiene a sus órdenes al mirandés Iker Benito y al punta Raúl García de Haro (además de a Sergio Herrera, aunque éste no ha jugado con el equipo de su ciudad). Hugo Rincón, Joel Roca e Iván Martín son importantes en el Girona. El Betis, por su parte, cuenta con Riquelme después de no continuar en el Atlético de Madrid.

El madrileño Javi Muñoz pertenece al Getafe tras pasar por el Las Palmas como anterior destino. En el Sevilla sigue Juanlu, internacional con España en las categorías inferiores, que permanece en la entidad hispalense después de que el Nápoles quisiera hacerse con sus servicios. En el Rayo está Camello; Carreras en el Celta, Pablo Martínez, Oriol Rey y Brugué en el Levante; Reina y Chaira en el Oviedo, Gorrotxategi, en la Real y Abdón, Antonio y Llabrés en el Mallorca.