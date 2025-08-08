Alfredo Merino cierra a la dupla charrúa Petit-Helguera para el nuevo Mirandés Los acuerdos con Real Betis y SC Braga se han cerrado en las últimas 48 horas y ambos jugadores tendrán una semana para preparar el inicio liguero

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 8 de agosto 2025, 17:20

[Texto-texto texto teSiguen llegando los refuerzos Miranda. Pese a que el pasado lunes todo apuntaba a que, a lo largo de la semana, serían dos jugadores del Girona los que aterrizarían a préstamo en Anduva, Antal y Jastin, finalmente lo harán dos jugadores uruguayos. Se trata de Gonzalo Petit y Thiago Helguera.

El delantero centro recién fichado por el Real Betis Balompié, a cambio de un monto cercano a los 8 millones de euros por el 85% de sus derechos, el resto se lo quedó Nacional de Montevideo, lleva siendo una pretensión del Club Deportivo Mirandés desde el inicio del mercado.

Alfredo Merino y su equipo de trabajo contactaron con la entidad verdiblanca en julio, ya por entonces el Betis se mostró proclive al préstamo, pero la operación dependería en última instancia de Pellegrini. Tras la gira por Inglaterra, el técnico chileno ha dado luz verde a la salida del killer charrúa, que ya tenía apalabrada su llegada a Miranda en caso de salir cedido.

Así las cosas, según ha podido saber ELCORREO esta misma mañana, la incorporación se ha terminado de cerrar en las últimas 48 horas. La ilusión y confianza en el jugador es plena dentro de la dirección deportiva mirandesista, y consideran un éxito la operación. Llega un jugador de 1,91 metros de altura, un rematador de 18 años llamado a ser un pilar fundamental en el equipo de Fran Justo. Hereda el puesto de Panichelli y aún no se ha podido confirmar si el Betis ha incluido una cláusula con un mínimo de partidos a disputar, como concidionante, en el contrato.

Por otra parte, las buenas noticias nunca llegan solas y Onda Rojilla también ha anunciado hoy que la llegada de Thiago Helguera, también uruguayo, se oficializará en breve por parte del club. El charrúa llega cedido del Sporting de Braga, que lo compró de Nacional a cambio de cerca de 4 millones de euros. Tiene una cláusula de 50 millones de euros y está valorado en 3,5 millones según transfmrkt. Es un centrocampista con un gran trato de balón, internacional de inferiores con la celeste y habría renunciado a parte de sus emolumentos para poder acompañar a su amigo Petit en el nuevo Mirandés. También aterriza con un gran cartel.

