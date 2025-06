Alessio Lisci: «Estamos ahí y vamos a intentar ascender» «Descansar va a ser lo más difícil, pero hay que hacerlo. En tres días volvemos a jugar y no lo entiendo», advirtió Lisci

Sobre el césped de Anduva y en medio de la celebración por el pase a la final del play off de ascenso a Primera División tras golear al Racing, Alessio Lisci se mostró emocionado con lo logrado hasta ahora por los rojillos. «Lo que me encanta de esta temporada es que estamos disfrutando siempre. Porque luego pasan cosas 'feas' e igual no lo celebras. Estamos disfrutando cada victoria, cada partido, cada minuto y hoy más», reconoció el entrenador italiano, rendido a Anduva.

«Esta temporada se va a quedar para siempre en la mente de los jugadores, de la afición, de mí y de toda Miranda», añadió un Lisci que explicó cómo el Mirandés, después de una primera mitad que terminó en empate, arrolló al Racing en la segunda marcando tres goles. «La primera parte ha sido igualada, pero hemos tenido las ocasiones más claras. En el descanso hemos ajustado una situación en la salida del balón que nos ha dado bastante ventaja. También un par de situaciones en la presión, en los golpeos de ellos, que era donde nos habían generado problemas en el primer tiempo. Y ha salido muy bien», detalló el entrenador.

Lisci tocó varias teclas y el Mirandés fue un vendaval que Lachuer y Hugo Rincón e Izeta transformaron en una goleada que llevó la locura a Anduva. Una tónica general en una temporada de comunión total entre la grada y el césped. «Estos chicos son fantásticos. Todo lo que les dices lo hacen enseguida y es muy fácil para mí», aseguró Lisci, que ya mira a un horizonte en el que aparece el Oviedo el próximo domingo (19.00 horas) en Miranda en la ida de la final por el play off de ascenso. Los jabatos están a dos partidos de un histórico ascenso y no van a parar. «Es muy difícil, pero estamos ahí y vamos a intentarlo, aunque sabemos que son un equipazo», avisó el preparador italiano, que se quejó de las estrecheces del calendario. El Oviedo, que eliminó al Almería el miércoles, tendrá 24 horas más de descanso que el Mirandés. «Descansar va a ser lo más difícil, pero hay que hacerlo. En tres días volvemos a jugar y, sinceramente, no lo entiendo, pero es lo que hay», dijo Lisci.

«Un regalo del fútbol»

«Descansar es fundamental, lo más importante de aquí al domingo», añadió un entrenador que pidió a sus futbolistas que disfrutaran en el vestuario de la celebración pero no más allá ante la cercanía y la importancia de la final ante el Oviedo.Además, el portero Raúl Fernández, calificó de «increíble» la temporada que están viviendo. «Es un regalo que nos está dando el fútbol. A principio de temporada nadie se esperaba lo que está sucediendo, pero ver cómo está la gente de Miranda... Somos un vestuario y una afición muy unida que, pese a los problemas del inicio, hemos salido reforzados. No sabemos cuál es nuestro limite», confesó.

«Todo el equipo está viviendo un sueño», dice Izeta rko Izeta, autor de un doblete en la goleada (4-1) del Mirandés sobre el Racing que posibilitó su pase a la final del play off de ascenso a Primera, se mostró «feliz» por la hazaña que están firmando los jabatos. «Todo Miranda y todo el equipo está viviendo un sueño. No lo esperábamos pero es fruto del trabajo y del esfuerzo que estamos haciendo. Creo que lo merecemos», reconoció el delantero guipuzcoano. Autor de 15 de goles esta temporada después de marcar en la ida como en la vuelta frente al Racing, Izeta cree que sus dianas son fruto del gran trabajo del equipo. «Mis compañeros me los ponen en bandeja. Hoy, Hugo me ha puesto uno, Panichelli otro... Vamos a seguir a por más», afirmó el atacante cedido por el Athletic. El Oviedo aparece en la final, pero los rojillos no tienen miedo ante este reto. «Las finales están para ganarlas. Vamos a ir con muchas ganas y ambición, a darlo todo hasta la vuelta en el Tartiere, que va a ser un encuentro muy duro», confesó el héroe del choque ante el Racing.