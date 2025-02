46 años de asedio al techo del mundo

Fernando J. Pérez Miércoles, 13 de mayo 2020 | Actualizado 14/05/2020 01:42h. Compartir

Martin Zabaleta hizo posible lo imposible aquel 14 de mayo de 1980. El Everest estaba al alcance del alpinismo vasco. Desde entonces, ha sido un objetivo recurrente para sus montañeros, pero no fácil. En todo este tiempo, han sido necesarias 37 expediciones para clavar esas 29 ikurriñas en el Everest. Solo 14 de ellas terminaron con éxito.

Tras la gesta del guipuzcoano se abrió un periodo de doce años sin que likurriña volviese a ondear en la cima del mundo. Pero que no hubiese vascos en la cumbre del Everest durante esa década larga no significa que no lo intentaran. Al contrario. Hasta cinco expediciones buscaron repetir la hazaña. Y casi todas ellas, además, por rutas que huían de las 'normales'. Fue la evolución lógica de un alpinismo que interiorizó que, tras Martin Zabaleta, había llegado la hora de dar más importancia al 'cómo' que al 'qué'.

Los navarros fueron los primeros, en 1985, por la vertiente tibetana, pero la expedición tuvo un precipitado y trágico final por la muerte de Juan José Navarro. El Everest se había convertido en una fijación para los alpinistas del Viejo Reino, y más concretamento para Mari Abrego, que dos años después vuelve a intentarlo por la misma ruta, pero está vez es el mal tiempo el que les impide pasar de los 8.000 metros de altitud.

En ese mismo 1987 les llega el turno a una intrépida generación de alpinistas -la mayoría de ellos vascos- aglutinada en torno al mítico programa 'Al Filo de lo Imposible', con Juanjo San Sebastián al frente. Se atreven con el Pilar Sur cuando solo sumaba una repetición y llegan hasta los 8.200 metros sin oxígeno. En el ataque a cumbre, Juanjo San Sebastián y José Carlos Tamayo aguantan a esa altitud dos días esperando una mejoría del tiempo que no llega. El segundo equipo de cima, los madrileños Trabado y Portilla, se ven obligados a suspender su intento para ayudar a bajar a los dos alpinistas bilbaínos, exhaustos.

En 1990 llegaría otra tentativa de postín, probablemente la más destacada del alpinismo vasco en el Everest. Una verdadera selección de Euskadi iba a meterse en una de sus rutas míticas. La de la cara Suroeste, conocida como la vía Británica en honor de sus dos aperturistas en 1975: Dougal Haston y Doug Scott, dos verdaderas leyendas del alpinismo. Su fama le precedía. Sumaba más muertos (6) que cumbres (5) cuando Oiarzabal y compañía se enfrentaron a ella. Aún hoy en día, su estadística es terrible. Solo 15 de las casi diez mil cumbres del Everest han seguido esa ruta, que acumula diez muertes.

«Demasiadas figuras y ningún gregario»

«Éramos la flor y la nata del alpinismo vasco» recordaría años después Juanito en el libro 'El Everest de Oiarzabal', «pero quizás demasiadas figuras y ningún gregario. Y no lo digo como crítica a nadie, porque yo era uno de ellos, pero creo que el equipo no se diseñó bien del todo». Con o sin gregarios, el grupo puede con la inmensa pared, equipa los seis campos de la ruta y a principios de octubre Juanito, Zulu, Abrego y Casimiro afrontan el ataque a cima. Llegan hasta los 8.300 metros tras superar todas las dificultades técnicas y cuando 'solo' les queda lo más 'fácil' -la travesía hasta la Cima Sur y el último tramo final por la conocida arista Sureste- encuentran la montaña totalmente cargada de nieve inestable y profunda, azotada además por fortísimos vientos. «Hubiera sido una locura intentar la cumbre», recuerda el vitoriano. El Everest les había cerrado la puerta, pero han vencido a la temible cara Suroeste.

Esa expedición cierra una etapa dorada para el alpinismo vasco, en la que no se ha logrado la cima pero todos los intentos han sido de calidad, por rutas técnicas y exigentes. En una década, además, en la que Nepal solo se concedía un permiso por ruta (dejó de hacerlo en 1989), las expediciones todavía se las tenían que trabajar de abajo a arriba y los sherpas apenas se limitaban a labores de porteo. El alpinismo vasco ha subido un escalón que, salvo honrosas excepciones, no encontraría continuidad en las décadas siguientes.

Al año siguiente (1991), el 3 de octubre, una expedición azpeitiarra llevaría a Josu Bereziartua hasta un Escalón Hillary sin equipar, donde la carga de nieve y su dificultad técnica le impiden escalarlo. Antes, su compañero de cordada, Benantxio Irureta, también había tenido que abandonar en la Cima Sur al romperse su regulador de oxígeno.

En 1992 y 1993 el alpinismo vasco vive un hecho inaudito. Una efectividad del cien por cien. Las tres expediciones que se plantan a los pies del Everest acaban en éxito, colocando a 12 alpinistas en el techo del mundo. Todos suben por la ruta normal nepalí salvo Oiarzabal, que lo hace por el Pilar Sur sacándose, en parte, la espina del intento fallido a la cara Suroeste de 1990.

Esa tacada de doce cumbres ha llevado a la cima el Everest a alpinistas de todos los territorios históricos salvo uno, Bizkaia, que protagonizará los siguientes intentos. En otoño de 1997, una potente expedición sufragada por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Bizkaia llega al campo base del glaciar de Khumbu con un triple objetivo: deportivo (hacer cima), científico (diversos proyectos relacionados con la medicina deportiva y de altitud), y ecológico (limpiar el campo base). Pero el equipo, con más ilusión que experiencia, no pasa del C-3 (7.400 m.), aunque sus sherpas se quedan a pocos metros del Collado Sur.

Vuelve a la carga otro grupo vizcaíno al año siguiente capitaneado por Joseba Elorrieta y Yolanda Martín, que cinco años antes habían hollado el Cho Oyu en la que sigue siendo única ascensión femenina de Bizkaia a un ochomil. El objetivo es tan difícil como ambicioso: la grandiosa Cara Norte. Tras 80 días de campo base y 42 metidos en la pared, abandonan. Las dimensiones de la ruta, donde no logran pasar de los 7.300 metros, el peligro de avalanchas y el mal tiempo han ganado la batalla. Tienen la tentación de intentarlo por la vertiente tibetana, pero su orgullo alpinístico se lo impide. «Hemos venido a escalar, no a que nos suban», declararía Elorrieta.

El siglo XXI llega con el objetivo de Juanito Oiarzabal de llegar al Everest sin oxígeno. Se la saca en 2001, aunque un año antes también lo intenta en una singular expedición del programa 'Al Filo de lo Imposible' que pretende recrear -y demostrar- que George Mallory e Andrew Irvine pudieron alcanzar la cima del Everest en 1924 antes de desaparecer para siempre. Para ello, los alpinistas escalan ataviados con ropa de la época: chaquetas de forro, pantalones de pana, botas de cuero, calcetines de lana... Y sin oxígeno. La imagen es singular. Óscar Cadiach es Mallory; Alberto Zerain, Irvine; Juan Vallejo, Norton; Juanito Oiarzabal, Shebeare. De esa guisa llegan hasta la base del Segundo Escalón (8.450 m.) pero, evidentemente, el atuendo no es el adecuado y se retiran ante el riesgo de congelaciones. Quizás si hubiesen llevado oxígeno como en 1924...

Hay que esperar hasta otoño 2006 para ver otra actividad importante de una expedición vasca en el Sagarmatha. Alberto Iñurrategi, que cuatro años antes se había quitado la losa de Los Catorce, y Juan Vallejo, junto al catalán Ferran Latorre, se enfrentan a la Cara Norte. La apuesta supone un salto mortal sin red: quieren escalarla en estilo alpino. Sin oxígeno, por supuesto. Solo se ha hecho una vez: Loretan y Troillet en 1986. Palabras mayores.

Aclimatan en la ruta normal del collado Norte y el 30 de septiembre se meten en la pared. El primer vivac lo montan antes de adentrarse en el Couloir de los Japonenses, que lo escalan al día siguiente. La segunda noche la pasan por encima del corredor bautizado en honor de los nipones que lo abrieron en 1980 y el tercer y precario vivac, a la entrada del Corredor Horbein, a casi ochomil metros. El día de cumbre, el cuerpo de Ferran dice basta a 8.200 y el de Juan, que comienza a sufrir vómitos, sobre los 8.500. El descenso, sin un metro de cuerda en la pared, es más que delicado, y continuar solo no es una opción para Alberto. Se han quedado a 350 metros de la cima y la sensación de que es posible.

Vuelven tres años después. Mikel Zabalza sustituye a Ferran Latorre. Es el conocido como 'Dream Team' del alpinismo vasco, protagonistas esos años de algunas de las actividades más interesantes del himalayismo internacional. Misma pared, misma ruta y mismo estilo. El 25 de septiembre inician la escalada. Vivaquean a 7.200. Sobre la 1 de la madrugada escuchan un estruendo. ¡Avalancha! Por suerte es pequeña y solo les roza. 20 minutos después, cuando aún se están reponiendo del susto, la noche vuelve a atronar. El alud les cae de lleno y entierra la tienda. Logran salir y refugiarse bajo un saliente de la pared 100 metros más abajo.

Horas más tarde descienden sanos y salvo al campo base.Quieren volver a intentarlo, pero la meteorología se pone en su contra. Las nevadas, pero sobre todo vientos huracanados de más de 100 km/h, no les dejan la más mínima opción. El 10 de octubre dan por finalizada una expedición en la que su mayor éxito ha sido sobrevivir.

Zerain y Arrieta, ilesos

La Cara Norte parece ser una fijación para el alpinismo vasco. En 2010 vuelve a ella otra expedición. Es Alberto Zerain con un auténtico órdago en su mochila. Quiere escalarla en solitario, aunque le acompaña Juan Carlos Arrieta, que intentará subir por la ruta normal de la vertiente norte. Pero la montaña está en pésimas condiciones, con avalanchas continuas. Se arma de paciencia. Cuarenta días después de llegar al campo base y tras renunciar a la suicida idea de intentarlo en solitario deciden probar. Zerain y Arrieta se meten en la pared. Están a apenas 6.300 metros y ni siquiera han llegado al inicio del Corredor de los Japoneses cuando se les vienen encima dos aludes. Escapan ilesos y convencidos de que solo pueden hacer una cosa aprovechando que siguen vivos: volverse a casa.

En la última decada, el Everest 'vasco' está ligado a un nombre: Alex Txikon. El vizcaíno especializado en invernales ha intentado hasta en tres ocasiones hollar el techo del mundo en la época más fría del año, acompañado siempre por sherpas como núcleo duro del equipo. Su empeño es hacerlo sin oxígeno artificial y en plena temporada invernal, algo nunca logrado todavía. Su primer intento, en el invierno 2016/17, fue el de más largo recorrido: el Collado Sur, aunque el viento y el frío extremo les impedirían hacer siquiera un ataque a cima. En los otros dos inviernos vuelve a ser la meteorología su mayor enemigo. En 2017/18 el viento no les deja ni llegar al Collado Sur y este pasado enero una inesperada nevada apenas les permitió pasar de los 7.000 metros.

No es el mejor cierre para la historia (aún abierta) de los vascos en el Everest, pero así es la montaña más alta del mundo. Salvaje y excesiva para el que decide enfrentarse con ella cara a cara. Sumisa y acobardada para quien cose sus laderas con cuerdas fijas y trampea su altitud con botellas de oxígeno. Everest siempre.

TODAS LAS EXPEDICIONES VASCAS AL EVEREST

1974. Expedición Tximist

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Juan Ignacio Lorente (líder), Luis Abalde, Juan Carlos Fernández, Alfonso Alonso, Txomin Uriarte, Julio Villar, Rodolfo Kirch, Juan Cortazar, Francisco Lusarreta, Luis Mari Saenz de Olazagoitia, Ricardo Gallardo, Felipe Uriarte, Ángel Rosen (alpinistas); Ángel Landa (manager técnico), Fernando Larruquert (cámara) y Ángel Lerma (cámara).

Altitud Máxima: 8.530 m.(C-VI) (12 de mayo). Al día siguiente Rosen y Uriarte abandonan por fuertes vientos.

1980. expedición vasca al everst 1980

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Juan Ignacio Lorente (líder), Juan Ramón Arrue, Kike de Pablo, Xabier Erro, Ricardo Gallardo, Patxi Garayoa, Emilio Hernando, Luis Mari Saenz de Olazagoitia, Jose Urbieta 'Takolo', Felipe Uriarte, Angel Rosen y Martín Zabaleta.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. (Martin Zabaleta 14 de mayo a las 15:30).

1985. Expedición Navarra

Ruta: collado Norte-Cara Norte.

Temporada: Primavera.

Oxígeno: No.

Miembros: Mari Abrego (líder), Josema Casimiro, Juan José Navarro y Antxon Zamarbide.

Altitud Máxima: 7.600 m. (9 de mayo). Abandonan por la muerte de Juan José Navarro.

1987. Expedición Al Filo de lo Imposible

Ruta: Pilar Sur.

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí. En el descenso y con fines medicinales por seguridad

Miembros: Juanjo San Sebastián (líder), Atxo Apellaniz, Pitxi Egillor, Emilio Hernando y José Carlos Tamayo, Ramón Portilla (Madrid) y Antonio Trabado (Madrid).

Altitud Máxima: 8.200 m. (C-IV, 21 de mayo). Tamayo y San Sebastián, abandonan tras aguantar en un vivac dos días a que mejorase la meteorología.

1987. Expedición navarra

Ruta: Collado Norte-Cara Norte (corredor Norton).

Temporada: Primavera.

Oxigeno: No.

Miembros: Mari Abrego (líder) y Josema Casimiro (permiso compartido con exp. sueca).

Altitud Máxima: 8.000 m. (25 de mayo). Abandonan por malas condiciones de la nieve y viento.

1990. Expedición Sagarmatha'90

Ruta: Cara Suroeste (Vía Británica).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: No.

Miembros: José Luis Zuloaga 'Zulu' (líder), Mari Abrego, Josu Bereziartua, Josema Casimiro, Paco Chavarri, Ramón Garate, Jesus Gómez, Adolfo Madinabeitia, Juanito Oiarzabal, Paco Uriarte y Felipe Uriarte.

Altitud Máxima: 8.320 m. (C-5) (9 de octubre). Zulu, Juanito, Mari y Josema abandonan por viento y mal estado de la nieve cuando ya habían vencido a la pared.

1991. Azpeitia-Everest 1991

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Josu Bereziartu (líder), Pedro Aranbarri, Peio Aranburu, Amaia Aranzabal, Josu Arrieta, Benantxio Irureta, Gurutz Larrañaga y José Urbieta 'Takolo'.

Altitud Máxima: 8.780 m. (Escalón Hillary). 3 de octubre. Bereziartua abandona al no poder superar el Escalón Hillary.

1992. Expedición '3 grupos de amigos al Everest'

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: Sí, salvo los hermanos Iñurrategi.

Miembros (Vascos): Pedro Tous (líder), Josu Bereziatua (líder), Patxi Egillor, Patxi Fernández, Alberto y Félix Iñurrategi, Mikel Reparaz, Iñaki Ochoa de Olza, José Ramón Zubizarreta y Juan Tomás.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE: 25-sep: Patxi Egillor y Patxi Fernández (15:00), Alberto y Félix Iñurrategi (15:00). 1-sep: Josu Bereziatua (8:50). 3-sep: Mikel Reparaz, Pedro Tous y Juan Tomás (12:10).

1993. Expedición Alavesa al Everest

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Josu Feijoo (líder), José Ramón Agirre 'Marron' (líder), Josu Alcaraz, Iñigo Blanco, Mikel Moreno, José Mari Oñate, José Javier Unamuno, Juan Vallejo, y Alberto Zerain.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 16-mayo: Marron (12:00), Oñate (10:00) y Zerain (10:00).

1993. Expedición Deportiva y Científica alavesa al Everest

Ruta: Pilar Sur.

Temporada: Otoño.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Juanito Oiarzabal (líder), Atxo Apellaniz, Jon Armentia, Adolfo Madinabeitia, José Martínez (médico), Antonio Miranda, Luis Ángel Rojo y Benjamín Ruiz de Infante.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE 7-oct: Juanito Oiarzabal (12:30). Durante el descenso muere Antonio Miranda.

1997. Expedición Bizkaia-Medio Ambiente Everest'97

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: No.

Miembros: Juanra Madariaga (líder), Guillermo Willi Bañales, Kepa Lizarraga (médico), Mariano Molinero, Javier Mugarra, Koldo Orbegozo, Alberto Posada, Fernando Rubio, Ignacio Ruiz Peribañez, y Santiago Yaniz (periodista).

Altitud Máxima: 7.900 m. (bajo el collado Sur) el 6 de octubre, los sherpas. Los alpinistas no pasan de 7.400 (C-III). Abandonan por la mala meteorología y fuertes vientos.

1998. Everest Bizkaiko Expedizioa'98

Ruta: Cara Norte (Corredor de los Japoneses).

Temporada: Primavera.

Miembros: Joseba Elorrieta (íder), Yolanda Martín, Iñaki García, Iñaki Unanue, Santiago Domínguez, Borja García y José Ramón Arberas (CB manager).

Altitud Máxima: 7.500 m. (14 de mayo). Abandonan en la parte alta del Couloir de los Japoneses por las malas condiciones de la nieve y el peligro de avalanchas.

1999. Expedición Everest-Lhotse Iñaki Ochoa de Olza

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: No.

Miembro: Iñaki Ochoa de Olza.

Altitud Máxima: 8.650 m. (12 de mayo). Abandona por congelaciones. El 21 de mayo había hecho cima en el Lhotse.

1999. Expedición alavesa Euskaltel-Everest

Ruta: Collado Norte-Arista Norte (Vía normal vertiente tibetana).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Josu Feijoo (líder), Víctor Izquierdo, Ángel Navas y Guillermo Bañales.

Altitud Máxima: 7.350 m. (20 de septiembre). Abandonan por el peligro de avalanchas.

2000. Expedición TVE ('Al Filo de los Imposible')

Ruta: Collado Norte-Arista Norte (Vía normal vertiente tibetana).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: No.

Miembros: Juanito Oiarzabal (líder), Josu Bereziartua, Iñaki Kerejeta, Juan Vallejo y Alberto Zerain, Óscar Cadiach (Cataluña) y Ferran Latoree (Cataluña).

Altitud Máxima: 8.650 m.(20 de mayo), al pie del Segundo Escalón. Juanito, Latorre, Vallejo y Zerain abandonan por el frío y el mal tiempo ya que subían caracterizados com la expedición de Mallory de 1924.

2000. Expedición vasca al Everest

Ruta: Collado Norte-Arista Norte (Vía normal vertiente tibetana).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Guillermo 'Willy' Bañales (líder), Josu Feijoo, Ángel Navas y Edurne Pasaban, Juan Carlos González (Cantabria), Cipriano López (Asturias).

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 27-may: Juan Carlos González (13:30). Bañales alcanza los 8.650 y Feijoo los 8.035, ambos sin oxígeno. Pasaban llega los 8.600 con oxígeno. Todos se retiran por cansancio.

2000. Expedición navarra Retena Odisea

Ruta: Collado Norte-Arista Norte (Vía normal vertiente tibetana).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: No.

Miembros: Iñaki Ochoa de Olza (líder), Koldo Aldaz, Antonio Akerreta, Óscar Gogorza, Txetxu Lete, Mikel Zabalza y Carlos Pauner (Aragón).

Altitud Máxima: 8.650 m. (15 de mayo). Iñaki abandona bajo el segundo escalón por mal tiempo.

2001. Expedición TVE ('Al Filo de los Imposible')

Ruta: Collado Norte-Arista Norte (Vía normal vertiente tibetana).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: No.

Miembros (vascos): Juanito Oiarzabal (líder), Josu Bereziartua y Juan Vallejo.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 23 de mayo: Juan Vallejo (9:15) y Juanito Oiarzabal (10:45).

2001. Expedición Internacional de la Amistad (Asian Trekking)

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera..

Oxígeno: Si.

Miembros: Mikel Goñi (líder), Mikel Álvarez y Julen Reketa.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 23 de mayo: Mikel Álvarez (9:15). Julen Reketa (10:30) y Patxi Goñi (11:00).

2001. Expedición Internacional al Everest

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí, salvo Mondinelli y Vallejo.

Miembros: Edurne Pasaban (líder), Koke Lasa, Alberto Magliano (Ita), Mario Merelli (Ita), Silvio Mondinelli (Ita), Iván Vallejo (Ecu).

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 23 de mayo: Mondinelli y Pasaban (10:30),Vallejo (10:50), Merelli (13:00).

2001. Iñaki Ochoa de Olza (Exp. Step Stone Everest Sring 2001, Canada)

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Iñaki Ochoa de Olza (guía).

Altitud Máxima: 4.848 m. CUMBRE. 24 de mayo: Iñaki Ochoa de Olza (7:20), como guía profesional de la expedición.

2002. Expedición Iparralde al Everest

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Robert Larrandaburu (líder), Eric Alcacebe, Frederic Lafitte, Jena-Pierre Lapeyrade y Jean Laurente Tardits.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 17 de mayo: Larrandaburu y Lafitte (11:00).

2003. Expedición Josu Feijoo

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Josu Feijoo.

Altitud Máxima: 7.450 m. Pared del Lhotse, entre C-3 y C-4 el 30 de abril por viento, tras solo 13 días en el CB, pero se ve obligado a abandonar por enfermedad de sus acompañantes.

2004. Euskal Everest Expedición

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Josu Feijoo (líder), Jon Goikoetxea, Juan Diego Amador (Canarias), Paco Briongos (Extremadura), Javier Cruz Matias (Canarias) y Juan José Llopis (La Rioja).

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 17 de mayo: Amador (8:00), Briongos, Goikoetxea y Llopis (8:30).

2006. Spanish Team on Everest

Ruta: Collado Norte-Arista Noerste (ruta normal vertiente tibetana).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Josu Feijoo (líder), Willi Bañales, Javier Martín (alicante).

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 18 de mayo. Martín (8:00) y Feijoo (8:15).

2006. Expedición Cara Norte del Everest

Ruta: Cara Norte (Corredor de los Japoneses y Corredor Hornbein).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: No.

Miembros: Alberto Iñurrategi (líder), Juan Vallejo y Ferran Latorre (Cataluña).

Altitud Máxima: 8.500 m. (3 de octubre). En la parte superior del Corredor Horbein, Alberto y Juan abandonan por agotamiento.

2008. Vascos en el Everest

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Juan Ramón Madariaga (líder) y Jordi Estanyol.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 21 de mayo: Madariaga y Estanyol (11:00).

2009. Expedición al Everest

Ruta: Cara Norte.

Temporada: Otoño.

Oxígeno: No.

Miembros: Juan Vallejo (líder), Alberto Iñurrategi, Mikel Zabalza y Ramón Olasagasti (BC Manager).

Altitud Máxima: 7.500 m. en la ruta normal del collado norte durante la aclimatación. 7.200m. (25-sep) en la Cara Norte. Abandonan por vientos fuertes y riesgo de avalanchas.

2010. Expedición al Everest

Ruta: Collado Norte-Arista Noerste (ruta normal vertiente tibetana).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Pedro García (líder), Alfredo García (La Rioja) y Josu Ortubay.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 24 de mayo: Pedro García y Alfredo García (10:00). Ortubay, que subía s/o, se da la vuelta a 8.400 m.

2010. Expedición Everest Corredor Hornbein

Ruta: Cara Norte y Collado Norte-Arista Noreste (ruta normal vertiente tibetana).

Temporada: Otoño.

Oxígeno: No.

Miembros: Alberto Zerain (líder), Juan Carlos Arrieta, Gotzon Arribas (cámara) y Edorta de Lorenzo (BC manager).

Altitud Máxima: 6.300 por la Cara Norte (abandona por mal tiempo y riesgo de avalanchas). 7.300 por la ruta normal tibetana (abandona por mal tiempo). El plan era que Zerain escalar en solitario y en alpino la cara norte.

2011. Enkarterri-Bizkaia al Everest

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Unai Llantada.

Altitud Máxima: 8.848 m. CUMBRE. 21 de mayo: Unai Llantada (8:00).

2011. Desafío 14+1 Everest sin O2 Endesa

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: No.

Miembros: Edurne Pasaban (líder), Asier Izagirre, Ferran Latorre (Cataluña), Nacho Orviz (Asturias).

Altitud Máxima: 7.900 m. (collado Sur). 20 de mayo. Abandonan por viento fuerte.

2013. San Sebastián Everest Expedition

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Primavera.

Oxígeno: Sí.

Miembros: Iñigo Castiñeyra.

Altitud Máxima: 8.400 m. 17 de mayo. Abandona porque el sherpa le deja solo.

2016/17. Alex Txikon Everest Winter

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Invierno.

Oxígeno: No (Alex). Los sherpas desde 7.800 m.

Miembros: Alex Txikon (líder), Carlos Rubio, Chitjee Nurbu Sherpa, Nuri Sherpa, Chhepal Sherpa, Pemba Thinduk Sherpa, Lhakpa Nuru Sherpa y Phurba Sherpa.

Altitud Máxima: 7.900 m. (Collado Sur). 14 de febrero. Abandonan por frío extremo y vientos fuertes.

2017/18. Alex Txikon Everest Winter

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Invierno.

Oxígeno: No (Alex).

Miembros: Alex Txikon (líder), Ali Sadpara, Temba Bhote, Nuri Sherpa, Chhepal Sherpa, Dorchi Sherpa, Pasang Nurbu Sherpa.

Altitud Máxima: 7.850 m. (bajo el Collado Sur) el 30 de enero. Abandonan en 9 de marzo por mal tiempo y malas condiciones de la ruta.

2019/20. Alex Txikon Everest Winter

Ruta: Collado Sur-Arista Sueste (ruta normal nepalí).

Temporada: Invierno.

Oxígeno: No.

Miembros: Alex Txikon (líder), Jonatan García, Oscar Cardo, Pechhumbe Sherpa, Norbu Sherpa, Tenzen Lama.

Altitud Máxima: 7.050 m (Entre C-2 y C-3). Abandonan el 27 de febrero por mal tiempo y nevadas.

(Fuentes: Himalayan Database y elaboración propia)