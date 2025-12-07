El restaurante de Bilbao donde puedes comer rico y ser solidario Este proyecto ofrece oportunidades a personas en riesgo de exclusión y favorece su inserción laboral en el mundo de la hostelería

Txema Soria Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

El pasado 20 de octubre se presentó en la sede de EDE Fundazioa Bilbao (C/ Manuel Allende, 10), que preside Jon Mancisidor, el restaurante Guruzu, un proyecto pensado para ofrecer oportunidades a personas en riesgo de exclusión y favorecer su inserción laboral; por ejemplo a inmigrantes o mujeres con hijos a su cargo, que se han quedado descolgados del sistema y que desean formarse en un oficio relacionado con la restauración, cocina o atención en sala, para así poder volver al mercado de trabajo.

El restaurante Guruzu cuenta con unas instalaciones punteras en la cocina. De las doce personas que aquí trabajan, seis de ellos son profesionales, encargados de transmitir su conocimiento a nuevos aspirantes en este oficio de la restauración; cuando salgan de Guruz estarán perfectamente preparados para trabajar en establecimientos de máximo nivel.

Ampliar Jorge Martín, Daniel Cubian –jefe de cocina–, Zuriñe Pérez, Eva Hervás y Ariel Jesús, posando en el interior de la cocina de restaurante Guruzu. Maite Bartolomé

El local dispone de un un comedor con capacidad para setenta comensales y todos los días dejan una mesa libre para que pueda ser ocupada por personas que viven en soledad. Está presidido por una plaza central, completamente acristalada, que se puede utilizar como ampliación del comedor, una zona de encuentro con las gentes del barrio. Se trata de un espacio de reunión, para pequeñas exposiciones o para representaciones de teatro.

Diferentes menús

Iñaki Villanueva es el coordinador de hostelería de este proyecto solidario y Dani Cubian, experto cocinero, el encargado de los fogones. Dani estudió Empresariales en Elkano y hotelería en Galdakao, regentó el Palacio de los Blasones en Burgos, trabajó en hoteles de la cadena Silken en Madrid y en los restaurantes del grupo Sagadi en Valencia y ha dirigido los fogones del asador txakoli Arreta de Bermeo.

Ampliar

De lunes a viernes ofrecen un menú o medio menú en el que hay platos de cuchara, platos veganos, ensaladas, pastas, arroces, revueltos, carnes y pescados. Está compuesto por platos como ensalada de tomate y anchoas, espaguetis al queso gorgonzola, sopa de pescado, menestra de verduras, láminas de entrecot con salteado de sytake, sancochó colombiano, tataki de atún y wakame, verduras en tempura sobre salsa de puerro trufada o revuelto de bacalao. Como postres panchineta de crema de nata; fresas con yogur o crema de mango.

Ampliar

También ofrecen un menú txuleton, un menú rodaballo, varios menús para grupos y un menú de fin de semana. Cuentan con una carta de raciones, que se ofrecerá los fines de semana, y una carta de platos tradicionales como micuit casero con manzana y frutos rojos, merluza rebozada con pimientos verdes, bacalao confitado con salsa vizcaína y su pilpil, carrilleras de cerdo con pimientos asados.

Guruzu Bilbao Dirección: Manuel Allende, 10. Teléfono: 688881365. Web: www.guruzu.eus

Menú del día: 21,50 €. Medio menu: 15 €. Menú fin de semana: 33,50 €. Menú txuleton: 50 €. Menú rodaballo: 52 €. Menú grupos: 39,50/ 44/ 49 €.

Temas

Trabajo