Reabre un clásico de Bilbao con la mejor barra de tortillas y pintxos para el hamaiketako

Iñaki Burgo lleva en la sangre el mundo de la hostelería. Estudió informática antes de hacerse cargo en 2015 del bar Ledesma, tras tomar el testigo de las manos de su padre, Iñaki, y de su madre, Mari Mar Paino, excelente cocinera que siempre ha bordado los platos clásicos de la gastronomía vizcaína. En la actualidad es también socio del Gastrobar Abadía en Iparraguirre y del bar Towers.

Tras una obra de meses, acaba de reabrir El Ledesma; esta es la nueva marca del bar Ledesma de toda la vida, fundado por su abuelo, Ángel Burgo, en 1967 y ubicado en una de las calles más populosas de Bilbao. A finales de mayo ha vuelto a levantar la persiana renovado por completo: nueva cocina, las paredes son de piedra a la vista, el mobiliario es totalmente nuevo y en el interior hay mayor luminosidad.

Cada día abren a las siete de la mañana para ofrecer a los clientes habituales un café de especialidad –trabajan con la empresa Nokora, que ofrece algunos de los mejores cafés del mundo– acompañado con diferentes dulces: tortitas de nata y sirope, cookies, trenza de manzana, bollo o croisantes de mantequilla. También se pueden pedir como desayuno tostadas de jamón ibérico, aceite o tomate; de salmón o pavo con queso crema y aguacate; o baggel con huevos revueltos y panceta.

Cuenta con una gran barra de pintxos en la que destacan hasta quince tipos de tortillas diferentes: de patata, de espinacas, de gulas y jamón, de espinacas, chorizo y alioli, de bonito y pimiento del piquilllo…. Además de alcachofas, taco de bonito con vinagreta, gildas, bilbainitos, jamón de Joselito, ibéricos, mini hamburguesas, sándwich... Y entre su gran variedad de bocadillos, mención especial merece el del 50 aniversario: bocadillo de filete de ternera con jamón ibérico, croquetas y queso, que resulta muy contundente. A la hora de elegir raciones sigan las recomendaciones de Rebeca Trueba; son platos de siempre elaborados por Ana Rojo, responsable de la cocina.

La ensalada mediterránea (queso feta, tomate Cherry, alcaparra, aceituna negra y cebolla encurtida) o las batatas, alternativa a las patatas fritas son una buena opción para comenzar la pitanza. Y para continuar, el asado de verduras con pimiento rojo y verde, champiñón, calabacín, berenjena, tomate y patatas baby o las albondiguillas, un clásico de la cocina de El Ledesma.

No se pierdan el rabo de toro, con una salsa magnífica, cuya carne se separa perfectamente del hueso y se deshace en la boca. Lo acompañan con patatas fritas, incluida la piel, deliciosas. Los callos picantones, como los hacía Mari Mar, llevan jamón, panceta, chorizo llevan una salsa picante para no parar de mojar pan. Dejen un hueco para el postre y no se pierdan la tarta de queso, la tarta de caramelo o el pastel vasco.

El Ledesma Dirección: Ledesma, 14. Bilbao.

Teléfono: 944248577.

Web: www.barledesma.es

Precios: Ensalada mediterránea: 13,90 €. Asado de verduras: 14,90 €. Callos picantones: 14,90 €. Rabo de toro: 16,90 €.