Pizzas hechas como en casa para recoger

Lunes, 23 de junio 2025

Hace dos meses echó a andar el sueño de Gorka Elorriaga, junto a Ainhoa Luengo, en Urduliz. En este municipio se ha levantado un nuevo referente para los amantes de la pizza: la pizzería Akerbeltz. Una propuesta familiar, auténtica y con una dedicación absoluta al detalle. El menú se basa en una carta sencilla pero deliciosa.

La clave de su éxito radica en la calidad y cantidad de los ingredientes. Las masas fermentadas durante 24 horas se elaboran de manera artesanal, y Elorriaga, como chef del local, es el encargado de su preparación. Además, utiliza productos frescos, como frutas y verduras de kilómetro cero y carnes de proveedores de confianza con los que ha trabajado durante años.

Ampliar

La idea de abrir una pizzería no surgió de la nada. Con más de 20 años de experiencia en el sector de la hostelería, Elorriaga siempre había tenido en mente montar su propio negocio. En un momento de su carrera, vio una oportunidad en su localidad natal, donde la oferta de comida rápida era escasa y los jóvenes pedían un lugar donde disfrutar de una buena pizza. Así, encontró un establecimiento que había sido una panadería, adaptado perfectamente a sus necesidades, y decidió dar el paso. «Me tiré a la piscina», confiesa. «Vi que podía ofrecer algo diferente, algo que no hubiera en la zona, y me lancé con toda mi ilusión».

«La masa la hago yo, como la haría en casa para mi familia», asegura. En Akerbeltz se apuesta por una masa más gruesa, con un toque crujiente, similar al pan. Una textura que, según el chef, hace que sus preparaciones sean únicas y, sobre todo, más sabrosas. Los comentarios que ha recibido de sus clientes son unánimes. «Muchos nos dicen que se comen hasta el borde, algo que en otras pizzerías no sucede. Y eso es porque nos gusta poner bien de producto», apunta Elorriaga.

Ampliar

En su inauguración –el pasado 6 de marzo– el local estaba abarrotado y las primeras semanas fueron un reto por la gran cantidad de gente que acudió. «Fue increíble, la gente estaba muy contenta y nosotros también». Actualmente, su propuesta gastronómica es exclusivamente para recoger de miércoles a domingo, y así disfrutar en casa o en cualquier lugar de sus masas recién horneadas. Tanto los vecinos de Urduliz como de localidades cercanas como Sopela y Plentzia, no dudan en acercarse para llevarse una pizza de calidad en su camino.

Cada una de estas pizzas refleja el esfuerzo y la dedicación de Elorriaga y Luengo por ofrecer algo único, manteniendo la autenticidad de las recetas. Ya sea que se busque una alternativa con un toque ahumado, algo clásico, una combinación cremosa, variedad de carnes o una opción vegetariana, Akerbeltz tiene algo para todos los gustos.

Ampliar Sabores y texturas En Akerbeltz, la creatividad y la calidad se combinan en una carta de pizzas que sorprende a cada bocado. Entre sus mejores opciones, destaca la Baserrri, con costilla a baja temperatura, bacon, cebolla caramelizada y salsa barbacoa, ofreciendo una mezcla de intensidad y texturas. La especialidad de la casa es una delicia de paletilla, hongos, tomate cherry, salsa alioli y los quesos mozzarella e Idiazabal, una fusión de sabores cremosos y profundos. También está el plato Basatia, perfecto para los amantes de lo contundente, con una generosa cantidad de jamón cocido, carne picada, bacon, chorizo. Cada preparación refleja la pasión por ofrecer un producto auténtico y de calidad, elaborado con ingredientes frescos y locales.

Akerbeltz Dirección: Calle Naparroa 2.

Teléfono: 683145656

Web: www.pizzeriaakerbeltz.com

Precios: Txarritxu: 14 €. Baserri: 15,50 €. Basatia: 16,50 €.

Temas

Plentzia

Urduliz