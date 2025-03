Así es el peculiar cocinero del Bakea, premiado con el segundo sol de la Guía Repsol

Julián Méndez Lunes, 17 de marzo 2025, 20:00 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

Revolución no industrial. Alatz Bilbao Terán (34) repite esas tres palabras con la misma contundencia que emplea para estampar y crear sus platos con un ... mazo Bellota de cinco kilos. No deja de ser chocante que el chef del Bakea de Mungia, dotado de una sensibilidad manifiesta para elaborar sabores tan sugerentes como el ajoblanco tibio de nuez del Gohierri o la anchoa en salazón con polen, use la artesanía bruta de la metalurgia para hacer cuchillos con recortes de sierra, redondas planchas de bronce rugoso que hay que chupar con la lengua, platos de inox 316 con escamas trazadas a fuego con la radial o cubiteras que no son otra cosa que los tanques hidroneumáticos más pequeños que fabrica su abuelo en Industrias Ibaiondo. Metal al cubo.

