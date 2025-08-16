Cuatro restaurantes para disfrutar en la mesa con la familia o los amigos en Aste Nagusia

Txema Soria Sábado, 16 de agosto 2025, 18:10 Comenta Compartir

La gula es uno de los pecados capitales que están permitidos saltarse en estas fiestas que comienzan hoy mismo –tal y como dice la tradición, el sábado siguiente al día de La Virgen– y concluyen el próximo domingo, 24 de agosto. Tanto los bilbaínos y bilbaínas como todos aquellos que nos van a visitar en Aste Nagusia podremos y podrán disfrutar de todo tipo de eventos y actividades estos días. Comer en torno a una mesa con los amigos o con la familia es uno de los actos más importantes en estas jornadas festivas. Para ello los restaurantes de la villa ya están preparados, listos para ofrecer sus mejores menús. On egin!

Los Fueros

Paul Ibarra dirige desde 2015 este restaurante, uno de los locales más antiguos de Bilbao (fue fundado en 1878). Recomendado por la Guía Michelin por tener una magnífica relación calidad precio, presenta durante el año diferentes menús: 'De Bilbao de toda la vida' o 'De Bilbao de toda la vida versión extendida'. En Aste Nagusia abre entre el 16 y el 24 tanto al mediodía como a la noche con un menú especial para fiestas: Mari Jaia, una perfecta representación de su carta. El festín comienza con un pintxo muy bilbaíno: un grillo –patata, lechuga y cebolleta–. Le siguen caldo frío de tomate y ensaladilla rusa con mahonesa de huevo frito. Continúa con Ssaäm de txistorra de Arbizu: bocadillo de tortilla y Zamburiñas soasadas y espuma de mar, que potencia su intenso sabor marino. Prosigue con empanada de anchoas del Cantábrico, buñuelos de bacalao y una excepcional ensalada de tomate feo de Tudela con escabeche de albahaca y rúcula y gambas blancas de Huelva a la plancha, homenaje a la historia del local. Además de merluza frita y pularda asada y deshuesada con puré fino de mostaza y cebolla encurtida. Como postre, fresas borrachas en vino y aromas de rosas y helado de vainilla. Todo ello regado por unos vinos, blanco, txakoli o crianza, seleccionados por Xabier Sánchez, sumiller del establecimiento.

Dirección: Los Fueros, 6. Teléfono: 944153047. Web: www.losfueros.com. Menús: Menús Menú Bilbao de toda la vida: 48 €. (versión extendida: 56 €). Menú Mari Jaia: 70 €.

Trueba

Marian Tubet, responsable del restaurante Trueba y reconocida en 2002 como mejor jefa de sala de sala por la Academia Vasca de Gastronomía, y Héctor Grijalba, jefe de cocina del local, han dispuesto un Menú Aste Nagusia que recoge la esencia de su carta habitual. El festín gastronómico comienza con unos entrantes: boquerones con vinagreta de verduras y anchoas con cebolla encurtida de Zalla –plato que se presenta por primera vez estos días– y micuit hecho en casa con compota de melocotón casera y coulis de frambuesa con tostada de pan de pasas y nueces. El festejo continúa con media ración de bonito con emulsión de su refrito y compota de tomate y media ración de magret con salsa de yuzu y ponzu con compota de manzana verde. Dejen un hueco para el postre y disfruten con media ración de hojaldre de crema con chocolate y helado. Todo ello acompañado por vinos, tinto o blanco, de Selva Nevada Villota. En la carta, para los que opten por esta fórmula, tienen platos como ensaladilla de langostinos, txangurro a la donostiarra, merluza rebozada con pimientos, callos o manitas de cerdo deshuesadas a la vizcaína o asado de cochinillo a baja temperatura. Abren todos los mediodías, excepto el domingo 17 de agosto (cerrado todo el día), y las noches de jueves, viernes y sábado.

Dirección: Colón de Larreategui, 11, esquina Berastegi. Teléfono: 944238309. Web: www.restaurantetrueba.com. Menú Aste Nagusia: 75 €.

Gure Kabi

Adolfo de Andrés lleva toda su vida en el mundo de la hostelería. Abrió las puertas de del Gure Kabi, uno de los más populosos de Bilbao, en marzo de 2014. En el local que regenta se puede comer cada día de carta, en la que destacan pescados como merluza a la ondarresa –que ya casi nadie elabora–, bacalao al pilpil o vizcaína, kokotxas rebozadas o al pilpil, cogote de merluza, rape o rodaballo, manos de cerdo rebozadas en salsa vizcaína o rabo estofado al vino Tempranillo. A lo largo del año también ofrece varios menús especiales de Bilbao de toda la vida, cuyos precios oscilan entre los 51 y 67 euros. Menús que asimismo ofrecen en esta Aste Nagusia. El que más aceptación popular cuesta 55 euros (IVA incluido) y consta de unos entrantes para compartir: tabla de ibéricos, gambas de Huelva a la plancha, rabas de chipirón, ensalada de ventresca y sopa de pescado y marisco. De segundo se puede elegir entre bacalao a la vizcaína o al pilpil, merluza a la plancha, solomillo a la plancha y begihandis en su tinta. Para rematar la faena un surtido de tartas caseras. Todo ello regado con una botella de vino para cada dos personas.

Dirección: Particular de Estraunza, 4. Teléfono 94.6004843. Web: www.gurekabi.com. Menús especiales Bilbao de toda la vida: 51, 55, 62 y 67 €.

Yandiola

Ricardo Pérez y Borja Etxebarria, que dirigen los fogones del restaurante Yandiola desde su inauguración en 2010, ofrecen un menú Aste Nagusia entre el 16 y 24 de agosto, únicamente al mediodía. Su precio es 79 euros en el que está incluido el vino, pero puede convertirse en más especial, con un precio diferente, si se acompaña con champán Pierre Joüet Brut (65 euros la botella). El menú comienza con un aperitivo de la casa y continúa con atún rojo de almadraba, salmorejo suave de jalapeños y yema trufada; pulpo a la brasa, tirabeques y patatitas con una mahonesa de mojo rojo; y arroz meloso de crustáceos, vegetales de costa y alma de mar. Como segundo se puede elegir entre platos como paletilla de cordero lechal, asado a baja temperatura, deshuesado y pasado por la brasa (para dos personas); chuleta, patatas fritas y ensalada (para dos personas); lubina a la brasa, romescu y meunière de trigueros; degustación de bacalaos, pilpil y Club Ranero. Como postre hojaldre caramelizado de crema, bollo de mantequilla helado.

Quien no desee tomar el menú tiene a opción elegir cualquiera de los platos de la carta, donde destacan sus bacalaos. Fuera de carta tendrán rape, arraingorri, lubina o rodaballo, que ponen a la brasa. Además, en su terraza, abierta desde las dos del mediodía y hasta las doce de la noche, se puede disfrutar de unos cócteles sorprendentes y de un picoteo informal, que estarán amenizados por la tardes por un DJ.

Dirección: Plaza Arriquibar, 4. (Azkuna Zentroa). Teléfono: 944133636. Web: www.yandiola.com. Menú Aste Nagusia: 79 €.