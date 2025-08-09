Cazuelitas y platos de toda la vida en Vitoria

La bodeguilla de Lanciego es un espacio acogedor donde la tradición se encuentra con la simplicidad de lo auténtico. Cada visita se convierte en una ... experiencia especial gracias al compromiso de su equipo. José María Ocio, María Victoria Martínez de la Puente y su hijo, Aitor, criado (gastronómicamente hablando) en el Basque Culinary, se encuentran al frente de la cocina de esta casa de comidas que, desde 1959 ofrecen los mejores productos que ellos han seleccionados. «Esta es la cocina de mi padre y mi madre, de mi abuela...». El suyo es un restaurante tradicional que funciona con la temporalidad de los productos. «Los caracoles, los perretxikos en primavera, las angulas, las setas en otoño, el buen vino… Nuestra cocina se basa en el respeto por los productos de calidad y la frescura de cada temporada. Nos especializamos en platos sencillos pero llenos de sabor. Lo más importante es resaltar la autenticidad de los ingredientes. Y destacamos los productos frescos del mar», explica quien día a día escoge lo mejor de la lonja.

Su carta incluye una cuidada selección de vinos, ya que su historia tiene mucho que ver con esto. «Nuestras raíces provienen de una familia viticultora afincada en Lanciego. En los cincuenta, la cooperativa de vinos local acumulaba varias añadas a las que debían dar salida. Esta fue la razón por la que mis abuelos fundaron en 1959 La Bodeguilla, un punto de venta de vino de Rioja Alavesa», cuenta.«Durante generaciones hemos trabajado con honestidad por promover los vinos que representan el buen hacer y el respeto a una zona tan privilegiada como la nuestra». En un inicio, los vinos se vendían puerta a puerta y se distribuían con un isocarro.

Sus recetas estrella son el besugo, el rodaballo y las chuletas, productos que siempre buscan en las mejores lonjas (generalmente gallegas) y granjas. Como entrantes, para compartir hay ensaladas, espárragos, puerros a la vinagreta ventresca de bonito con cebolleta y alegrías, cogollos con anchoas, morcilla de Briviesca a la plancha o foie con mermelada y tostas. Las cazuelitas son las de siempre: asadurilla de cordero, caracoles a la alavesa, bacalao con tomate, anchoas a la cazuela, revuelto de perretxikos, morcilla con tomate o pimientos del piquillo asados. Y luego los mariscos y los pescados. Nécoras, centollos, bueyes, gambas, camarones, percebes, bogavantes, almejas… Y los ya mencionados besugo y rodaballo, además de cogote de merluza, chipirones o angulas.

En cuanto a las carnes, los clásicos vascos: chuleta de ternera, chuleta de vacuno mayor de lomo bajo txuleton de lomo alto de vacuno mayor para dos personas. Y entre los postres, todos caseros, destacan el goxua, los canutillos, la tarta de queso, la pantxineta… Todo preparado con esmero.