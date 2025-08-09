El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografías: Igor Martín
Jantour | Restaurantes

Cazuelitas y platos de toda la vida en Vitoria

Esta casa de comidas ofrece desde 1959 los mejores productos que ellos mismos seleccionan en función de la temporada

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:20

La bodeguilla de Lanciego es un espacio acogedor donde la tradición se encuentra con la simplicidad de lo auténtico. Cada visita se convierte en una ... experiencia especial gracias al compromiso de su equipo. José María Ocio, María Victoria Martínez de la Puente y su hijo, Aitor, criado (gastronómicamente hablando) en el Basque Culinary, se encuentran al frente de la cocina de esta casa de comidas que, desde 1959 ofrecen los mejores productos que ellos han seleccionados. «Esta es la cocina de mi padre y mi madre, de mi abuela...». El suyo es un restaurante tradicional que funciona con la temporalidad de los productos. «Los caracoles, los perretxikos en primavera, las angulas, las setas en otoño, el buen vino… Nuestra cocina se basa en el respeto por los productos de calidad y la frescura de cada temporada. Nos especializamos en platos sencillos pero llenos de sabor. Lo más importante es resaltar la autenticidad de los ingredientes. Y destacamos los productos frescos del mar», explica quien día a día escoge lo mejor de la lonja.

