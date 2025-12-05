El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sr. García

'Jeito' carioca: el espíritu de Río de Janeiro (I)

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:54

Comenta

Brasil es el quinto país más grande del mundo y a lo largo y ancho de su vasta extensión se pueden encontrar la mayoría de ... los sistemas biogeográficos existentes. Sin embargo, casi todas la imágenes de lo brasileño que existen en el imaginario colectivo mundial pertenecen a un lugar muy concreto: Río de Janeiro, con la única excepción, en las últimas décadas, de la Amazonía. Lo brasileño por antonomasia es lo carioca, lo que surge de la antigua capital del país. Es Copacabana e Ipanema, es el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor de Corcovado. Es Maracaná, la vida en la playa, la samba y la bossa nova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9

    La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Jeito' carioca: el espíritu de Río de Janeiro (I)

&#039;Jeito&#039; carioca: el espíritu de Río de Janeiro (I)