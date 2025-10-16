El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cóctel de La Mula de Moscú. Luis Ángel Gómez

Estas dos coctelerías de Bilbao, entre las mejores de España

La guía 'Top Cocktail Bars' publica el listado de los locales que se han consolidado este 2025 como referentes en el mundo de la coctelería

Marina León

Marina León

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:48

Comenta

La guía 'Top Cocktail Bars' ha anunciado los locales que se han consolidado este 2025 como referentes en el mundo de la coctelería en España y Portugal. En este listado, que suma un total de 125 establecimientos destacados por su servicio, producto y ambiente, repiten dos conocidos bares bilbaínos: Residence y La Mula de Moscú.

«Queremos ofrecer al consumidor una guía fiable y actualizada para disfrutar de la mejor coctelería en cualquier rincón de España y Portugal. Pero también rendir homenaje a quienes hacen de cada cocktail una experiencia irrepetible», indica César Ramírez, director de Neodrinks, empresa promotora del listado.

En La Mula de Moscú (Alameda Rekalde, 15) llevan ya diez años apostando por una carta cuidada de cócteles, combinados y picoteo. También cuentan con un apartado de coctelería personal bajo el nombre 'Shaking the Mind' «en el que elaboramos recetas con sabores y presentaciones originales y actuales, sin olvidarnos, por supuesto de los cócteles clásicos imprescindible». En la carta no falta el preparado que da nombre al local, el conocido Moscow mule (vodka Moskovskaya, limón, angostura y ginger beer).

El Residence de Manu iIturregi, con su propia y preciada versión del marianito, repite también en este ranking. Se trata de un pequeño local en Barrainkua, con más de dos décadas de historia, en el que casi siempre hay música. Además de sus famosos whiskies (cuenta con más de 500 variedades) que le han otorgado más de un reconocimiento.

