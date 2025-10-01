Pochas, la alubia más tierna

Jesús Lens Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

La clave de este producto es que se recoge en su vaina antes de su secado, por lo que resulta tan particularmente suave y delicada. De níveo color blanco, la pocha es una modalidad de alubia cuya temporada es muy corta, que apenas va de mitad de julio a mediados de octubre, por lo que hay que aprovechar estas últimas semanas para disfrutarlas frescas, que luego nos quedan nada más que las congeladas o las que vienen en conserva. Congeladas, ojo, siguen estando muy buenas, que la calidad siempre es calidad. Pero tienen que meterlas en el congelador nada más adquirirlas, que en cuanto se desenvainan, empiezan a germinar.

De entre los aportes para la salud de esta verdura, que no legumbre –recordemos que se consumen frescas y que, por tanto, tienen un porcentaje de agua mucho mayor que las alubias secas, lo que hace que no sea necesario ponerlas en remojo para su cocinado y ayudan a la hidratación– está la fibra y su ayuda a eso tan elegante del tránsito y… para combatir el estreñimiento, algo que ya no suena tan bien. Como, además, tienen poca grasa y los hidratos que aporta son de muy lenta absorción; resultan ideales para quienes estén tratando de recortar su figura y/o meterla en cintura y no quieren quedarse sin fuelle a mitad de jornada.

Añadamos vitaminas, sobre todo la B, y minerales varios, pero, sobre todo, las pochas nos vienen extraordinariamente por sus muchas proteínas… de origen vegetal, lógicamente. En la dieta de las personas veganas son un extra imprescindible. De hecho, son proteínas de las de más alta calidad.

Las pochas más famosas son las que se cocinan a la navarra en forma de potaje con sus pimientos, su tomate, su ajo y su caldo de verduras, acompañadas de piparra. O sin el caldo, que estas alubias son tan sabrosas que apenas necesitan aditamento para resultar suaves y cremosas. Mantequilla pura. Y es que en este caso, como tantas otras veces, menos es más. A la riojana resultan más contundentes, que llevan su chorizo y su panceta. Y están los guisos en los que se le añaden ingredientes como langostinos, almejas o carne de caza como las codornices.

Pochar y estar pocho En México se llama 'pochos' a los estadounidenses de ascendencia mexicana que no hablan bien español o que usan muchas palabras en inglés. E incluso a los propios emigrantes mexicanos que se manejan en espanglish. A ver, lo de 'pochar' tiene sentido, que hablamos de freír un alimento a fuego lento. La cebolla, pone como ejemplo la RAE. Venga va. Nos gusta. ¿Pero y lo de estar pocho? «Dicho de un alimento, especialmente la fruta: podrida o dañada». «Dicho de una persona: que no se encuentra bien de salud». «Marchito o ajado». ¡No es justo! ¿No habíamos quedado en que las pochas no solo están, sino que son buenas? Mejor nos quedamos con la pocha como juego de cartas con la baraja española.

