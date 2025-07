Dónde comer y beber en Bilbao durante el BBK Live: 10 bares con personalidad para empezar la fiesta

Guillermo Elejabeitia Miércoles, 9 de julio 2025, 16:25 Comenta Compartir

La tarde y la noche están resueltas con un programa de conciertos prácticamente inabarcable, pero el BBK Live comienza en las calles de Bilbao a la hora del aperitivo. Se han programado conciertos en el Arenal, Jardines de Albia, la Gran Vía y las Torres de Isozaki y aquí van un puñado de recomendaciones para empezar la fiesta con buen pie en algunos de los bares con más personalidad de la villa.

Txintxirri Ajuriaguerra, 3. 648 82 82 15 Tortillas de premio y mucho más

A tiro de piedra del escenario de las torres de Isozaki —donde el viernes y el sábado al mediodía tocarán Azuleja, Dano, Lua de Santana o Girl Ultra— se encuentra uno de los bares más populares del Ensanche. La tortilla del Txintxirri ya tiene un puesto asegurado entre las mejores de la villa, después de alzarse este año con la doble corona en el campeonato de Euskadi en las modalidades clásica y 'con'. Pero cualquier cosa que sale de la cocina de Andoni Ibarguren merece un tiento: ensaladilla, croquetas, patatas bravas, callos, begihandi en su tinta, tarta de queso… Nada se le resiste. Detrás de la barra, Manu Urra acompaña el bocado con cañas bien tiradas, vinos ricos y marianitos a tutiplén.

Baster Correo, 22. 944071228 La terraza más fotogénica del Casco

Probablemente, la terraza más fotografiada del Casco Viejo. Esa esquinita decorada con molduras, rodeada de mesitas parisinas y con la torre de la catedral de fondo no solo atrae a turistas, sino que también se ha ganado al público local. Y para eso hace falta más que un envoltorio bonito. A la hora del aperitivo entra en ebullición gracias a un repertorio de bocados de acierto asegurado —tortilla, bravas, ensaladilla, Gildas, felipadas o triángulos— resueltos con una frescura renovada. Su marianito preparado, la selección de vinos distintos o el ambiente, suman. Ideal para dejarse ver antes de echarse al monte.

Ereaga Villarías, 2. 944 24 84 61 Un bar como los de antes en Villarías

Para los que buscan un aperitivo old school, ahí está el Ereaga, un clásico de la calle Villarías. Jamones y sartas de chorizo colgados de la pared, bocadillos de conservas o embutidos, tacos de bonito, Gildas variadas, bilbainitos… Vamos, lo de siempre, en un entorno por el que parece que no ha pasado el tiempo. Su terraza con vistas a la ría siempre está muy solicitada, pero acodado en la barra uno puede hacerse una idea de cómo era la hostelería de Bilbao hasta hace no tanto. Y después de un par de cañas en copa y un par de reconstituyentes banderillas, uno cruza la ría y se va a ver a Sr. Chinarro.

Monty Heros, 16. 944 23 63 36 Clásicos que no pasan de moda

Otro clasicazo para quienes quieren reponer fuerzas sin caer en los tópicos del fast food festivalero. Cazuelas de bonito con tomate, bacalao al pilpil, albóndigas, ensaladilla rusa o medallones de merluza frita, en una de las esquinas más animadas del Ensanche. Eneko Uzeta sabe lo que se hace. En un par de rondas uno puede armarse un menú que le ayude a sobrellevar con energía la agotadora agenda del BBK Live. Vale que nos manchemos de barro en Kobetas, pero en Bilbao comemos como señores.

Ambigú San Vicente, 5. 944 24 23 43 Veinte años no es nada

Cuando te paras a pensar que el Ambigú acaba de cumplir 20 años, te das cuenta de que ya no eres tan joven. Sin embargo, ahí sigue este ¿histórico? del parrandeo bilbaíno, más fresco que nunca. Como Bilbao, el Ambigú tiene dos caras: al mediodía ofrece uno de los menús más originales de la villa, y al caer la tarde las mesas dan paso a la pista de baile. Estos días quizá ofrezcan un poco de ambos: aperitivo entre concierto y concierto, para después sentarse a la mesa antes de enfilar hacia el festi.

Ander Etxea Barrenkale, 21. 944 15 76 83 Una tasca con alma en Barrenkale

No es un marianito cualquiera, es el marianito. Últimamente nos estamos poniendo estupendos con esto del vermú, pero a veces el éxito de la receta tiene más que ver con la buena mano y el buen ambiente. De ambos andan sobrados en esta tasca de Barrenkale, liderada por Tere Villate y su prole. Una de esas barras donde reside el alma del Casco Viejo: público variopinto y ambiente tabernario. Ideal para subir al monte con un chute de energía y los ojos brillantes.

Joserra Artekale, 35. 944 04 72 38 Bocadillos de leyenda

La cosa va de leyendas, y en eso al Joserra no hay quien le tosa. Cien añazos cumplió esta tasca el año pasado sin cambiar un taburete ni renunciar a su imbatible repertorio de bocadillos: de bonito con divisa, de chorizo a la sidra, queso de oveja, cabeza de jabalí, ibéricos de Guijuelo… Lo mejor, en cualquier caso, es el ambiente, que desborda las cuatro paredes del bar y abarrota el cantón de Alejandro de la Sota con una fauna que representa bastante bien lo que se mueve hoy en el Casco Viejo de Bilbao.

La Flaca Henao, 1. 601570256 Tortillas y raciones en Albia

En una esquina estratégica con vistas a los jardines de Albia —donde el viernes y el sábado habrá conciertos de Gran Amore, La Plata, La Prohibida y Putochinomaricón— se agazapa este pequeño gran bar, que ya empieza a ser famoso en Bilbao por sus tortillas, pero que ofrece bastante más. Racioncitas de albóndigas, buñuelos o ensaladilla rusa, además de un reconfortante plato del día para quienes no estén dispuestos a saltarse la comida. María Zaballa le ha puesto mucho cariño a este proyecto, y sus clientes lo notan.

Kanpai Hernani, 20. 639 05 73 38 Picoteo y comidas por encargo en Sanfran

Les está costando arrancar por culpa de una avería que les ha tenido unos meses con la persiana bajada, pero los hermanos Iriondo la acaban de volver a levantar con más energía si cabe. A su favor tienen una buena mano en la cocina que fideliza al primer bocado: tortilla soberbia, rabas, ensaladilla y raciones de lo que se les ponga ese día por delante. También organizan comidas por encargo, así que si la cuadrilla aún anda indecisa, este es el sitio para llenar la panza antes de los bailes.

Casa Luar Marzana, 5 Inspirado en las tascas de siempre

Está en Marzana, una de las zonas más animadas de Bilbao, pero casi escondida en el interior de la calle, como no queriendo llamar demasiado la atención. Inspirado por las tabernas de toda la vida, Raúl Infante despliega sobre la barra de mármol un repertorio infalible de picoteo a base de bocadillos de bonito, felipadas, banderillas variadas, raciones de embutidos, anchoas o cucuruchos de quisquillas los días de fiesta. Los vinos de poteo se salen de lo de siempre y el ambiente es más relajado que en los bares vecinos, pero se agradece un poco de calma ante lo que está por llegar.

