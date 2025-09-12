La cadena de cafés de especialidad que abre nuevo local en Bilbao

Silvia Osorio Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

Las cafeterías de especialidad viven una época dorada en Bilbao. Cada vez son más las cadenas que abren establecimientos por toda la ciudad que ofrecen café de la variedad arábica, considerado el mejor café en grano, que está libre de defectos. East Crema Coffee, que desembarcó en Bilbao hace un par de años tras arrasar en Madrid, inaugrará su tercera tienda este lunes en el número 5 de Astarloa, el local que durante décadas acogió La Vajilla.

Pero, además de esta apertura, anuncia su cuarta cafetería en la villa: se ubicará en el 17 de Juan de Ajuriaguerra, a un paso del Museo Guggenheim. En este caso la fecha aún está por determinar. Lo que sí se sabe es que será la más grande hasta la fecha, con 200 metros cuadrados.

East Crema Coffee levantó la persiana de su primer establecimiento en el cruce entre Henao y Ercilla y en febrero de 2024 inauguró su segundo local en otra esquina de postín, entre Rodríguez Arias y Máximo Aguirre. La compañía cuenta con locales en Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Zaragoza.

Ampliar

Pero East Crema Coffee ha apostado fuerte por Bilbao. «Bilbao nos ha recibido desde el minuto uno, cuando abrimos la primera tienda en Ercilla Kalea. Queremos seguir cuidando a su gente, crecer en esta ciudad y fomentar la cultura del buen café. Con esta iniciativa buscamos reforzar la generación de empleo y la capacitación del sector», afirma Alberto Velarde, CEO y fundador de la cadena.

Talleres

El nuevo local de Astarloa, en funcionamiento desde este mismo lunes, dispone de 90 metros cuadrados, en el que se podrá disfrutar de «un buen café, brunch, tostadas y bakery artesanal, sentarse y desconectar», explica el máximo responsable del negocio. También contará con la opción take away para los que tengan más prisa. El diseño de este nuevo 'Coffee House' seguirá la línea estética de East Crema Coffee, inspirada en los cafés japoneses del siglo XXI: un estilo minimalista, pulcro y neutro. '

Pero será en Juan Ajuriaguerra donde la firma abra su local más grande. Será una 'flag ship, que contará con un 'coffeelab' destinado a la formación y a la realización de talleres para todas aquellas personas que quieren aprender sobre el café de especialidad.

Temas

Café

Bilbao

Audiencias