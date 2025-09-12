El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jantour

La cadena de cafés de especialidad que abre nuevo local en Bilbao

East Crema Coffee anuncia, además, su cuarto establecimiento en la villa, que estará ubicado a un paso del Museo Guggenheim

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:02

Las cafeterías de especialidad viven una época dorada en Bilbao. Cada vez son más las cadenas que abren establecimientos por toda la ciudad que ofrecen café de la variedad arábica, considerado el mejor café en grano, que está libre de defectos. East Crema Coffee, que desembarcó en Bilbao hace un par de años tras arrasar en Madrid, inaugrará su tercera tienda este lunes en el número 5 de Astarloa, el local que durante décadas acogió La Vajilla.

Pero, además de esta apertura, anuncia su cuarta cafetería en la villa: se ubicará en el 17 de Juan de Ajuriaguerra, a un paso del Museo Guggenheim. En este caso la fecha aún está por determinar. Lo que sí se sabe es que será la más grande hasta la fecha, con 200 metros cuadrados.

East Crema Coffee levantó la persiana de su primer establecimiento en el cruce entre Henao y Ercilla y en febrero de 2024 inauguró su segundo local en otra esquina de postín, entre Rodríguez Arias y Máximo Aguirre. La compañía cuenta con locales en Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Zaragoza.

Pero East Crema Coffee ha apostado fuerte por Bilbao. «Bilbao nos ha recibido desde el minuto uno, cuando abrimos la primera tienda en Ercilla Kalea. Queremos seguir cuidando a su gente, crecer en esta ciudad y fomentar la cultura del buen café. Con esta iniciativa buscamos reforzar la generación de empleo y la capacitación del sector», afirma Alberto Velarde, CEO y fundador de la cadena.

Talleres

El nuevo local de Astarloa, en funcionamiento desde este mismo lunes, dispone de 90 metros cuadrados, en el que se podrá disfrutar de «un buen café, brunch, tostadas y bakery artesanal, sentarse y desconectar», explica el máximo responsable del negocio. También contará con la opción take away para los que tengan más prisa. El diseño de este nuevo 'Coffee House' seguirá la línea estética de East Crema Coffee, inspirada en los cafés japoneses del siglo XXI: un estilo minimalista, pulcro y neutro. '

Pero será en Juan Ajuriaguerra donde la firma abra su local más grande. Será una 'flag ship, que contará con un 'coffeelab' destinado a la formación y a la realización de talleres para todas aquellas personas que quieren aprender sobre el café de especialidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  2. 2

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  3. 3 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  4. 4

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  5. 5

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cadena de cafés de especialidad que abre nuevo local en Bilbao

La cadena de cafés de especialidad que abre nuevo local en Bilbao