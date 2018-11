Un poteo con la mejor cerveza artesana Borja Agudo BeerbaoFest, el mayor festival de craft beer de Euskadi, regresa al Palacio Euskalduna de Bilbao SERGIO EGUÍA Viernes, 23 noviembre 2018, 01:05

Son ya cinco ediciones, así que o ya sabes lo que es y significa el Beerbaofest o es que no estás muy al loro de lo que se cuece en Bilbao. Da lo mismo. Esta tarde vuelve a abrir sus puertas la mayor feria de cerveza artesana de Euskadi. Será a las 18.00 horas. Las entradas han estado a la venta en internet la última semana, pero también se pueden adquirir en la taquilla del Palacio Euskalduna. Para pagar en las barras, hay que adquirir además unos tockens llamados beercoins, cada uno de los cuales equivale a un euro. Eso sí, no son reembolsables. Tampoco es probable que te sobren. La calidad de lo que se ofrece es demasiado alta como para no tomarse otra caña.

Beerbaofest (Bilbao) Dónde Palacio Euskalduna. Horarios Hoy, de 18.00 a 1.00 horas. Mañana 12.00 a 0.00. Web beerbao.com.

En total se pincharán unas 100 recetas diferentes de algunas de las más prestigiosas cervecerías del mundo, 30 en concreto, llegadas de 12 países diferentes. Entre ellas destacan las noruegas Lervig y Cervisiam, la inglesa North Brewing, la danesa Dry & Bitter y las españolas Basqueland y Mala Gissona (Gipuzkoa), Laugar (Bizkaia), La Pirata (Barcelona) y The Flying Inn (Valladolid), que tendrán stands propios. Los atienden los propios brewers, lo que da una gran oportunidad de acercarse y charlar un rato con ellos para conocer más de las creaciones. No hay que olvidar que la cerveza artesana es sobre todo un producto de autor, una creación única con la que se ha pretendido algo más que una bebida fría que calme la sed. Para eso ya se inventó el agua, ¿no?

Lo último, mejor al principio

Para que no te pierdas entre tanta oferta, que lo harás, aquí van unas recomendaciones. Empezamos por casa. Los Laugar (Gordexola) llevan a la ferial su excelente Funeralopolis Imperial Stout, elaborada con lactosa, café de Etiopía y haba tonka, que es negra como la noche más oscura. Como también lo son la Four Layer Cake Extra Stout de los hernaniarras de Basqueland –en colaboración con Track, North Brewing y Left Handed Giant– y Black Block Imperial Stout envejecida en barrica de Bourbon de los catalanes de La Pirata. Para muchos es la mejor cerveza de España, un poquito por delante de la Funeralopolis. Imperdonable saltarse cualquiera de ellas.

Aunque antes de tirarse a los petróleos mejor empezar por cosas más ligeras. Mala Gissona, por ejemplo, pincha la Autumn Tide. Harvest Ale con lúpulo fresco' Y Flying Inn, la Eleusis Cosecha. Esta es la primera de una nueva línea de cervezas (Eleusis) elaboradas mediante fermentaciones mixtas o espontáneas a base de levaduras de uva de Ribera de Duero. Si buscas lo último, empieza por aquí.

Que vienen los checos

Entre la oferta de Cervisiam destaca la Pecanisher II impaled maple imperial stout –pastelería convertida en cerveza–; mientras que Lervig tendrá su Barley Wine Bourbon BA. Déjala para el final, pues es tan potente como inolvidable y eclipsaría cualquier cosa que bebieras después. De Dry & Bitter merece la pena su Shakas & Sunshine con mango, piña y coco y de North Brewing, la Sputnik APA.

La quinta edición Beerbao Fest contará con el apoyo de Budejovicky Budvar, una de las cervecerías independientes más antiguas de la República Checa, que invitará a cada asistente a una de sus cervezas como parte del pack incluido en el precio de la entrada.