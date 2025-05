Alimentación Sostenible. Cómo buscar financiación para los proyectos vascos

Elena Sierra Martes, 13 de mayo 2025, 19:35 Comenta Compartir

El Corredor Seco de Honduras no se parece en nada a Euskadi. Pero en nada, salvo en que allí como aquí hay gente queriendo ganarse la vida y hacerlo con dignidad. Según los datos oficiales, aquella es una de las zonas más pobres y económicamente deprimidas con un 65% de hogares vi viendo por debajo del umbral de pobreza, y un 48% en pobreza extrema. 140 de los 298 municipios que conforman Honduras están localizados en esta área que cada año comprueba que el cambio climático es muy real, que tiene efectos directos sobre sus vidas, con sequías eternas y una escasez de agua que hace muy difícil lo que debería ser lo más sencillo –por vital–, producir alimentos. Los cultivos se diversifican para la exportación con frutos como okra, melón, sandía, caña de azúcar, anacardo, mango, pero el maíz y los frijoles siguen siendo la base de su seguridad alimentaria.

¿Cómo fortalecerla y desarrollarla pensando en esa población ? ¿Cómo deben organizarse, cultivar, pensar en el futuro los pequeños agricultores? ¿Cómo alimentar una región, un país? Si quienes conocen el terreno diseñan planos de acción, ¿quién va a financiarlos? ¿Qué leyes, normativas, colaboraciones, impulsos hacen falta para que desarrollen sus sistemas alimentarios y produzcan más y mejor respetando el medio ambiente, es decir, con futuro?

Respeto

El encuentro 'Bilbao Local Finance Design Sprint: Scaling Local Solutions Through Strategic Financing' –vamos, cómo financiar sistemas alimentarios localizados, no a gran escala sino adaptados a realidades locales, específicas– es una de las maneras de contribuir a repensar, diseñar e implementar una nueva producción de alimentos que respete los derechos de más gente. De lo local a lo global y viceversa, en consonancia con el 'Think globally, act locally' tan asociado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, este foro reunirá en Bilbao entre los días 14 y 16 de mayo a representantes de gobiernos nacionales y locales de ocho países –Honduras, Colombia, Nepal, Filipinas, Tanzania, Cabo Verde, Etiopía y Jordania– con agentes de Naciones Unidas y expertos en el tema. Para poder inspirarse en ese diseño de nuevas políticas alimentarias, tendrán el ejemplo de los productores vascos y del «auzolan, los actores empoderados que interactúan para aportar un trozo de la solución al reto mundial del desarrollo sostenible» , y también del Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación BBK y UN Etxea para poder mostrar fórmulas de financiación público-privada, de cooperativas, de normativas de carácter local o regional.

El 80% de los alimentos del mundo los producen los agricultores familiares, es decir, los 'pequeños', nada que ver con los fondos que invierten en negocios agroalimentarios a los que sacan mucho rendimiento en poco tiempo . Hay dos mil millones de e s os agricultores en el mundo y 80 millones están asociados en más de medio centenar de organizaciones en los cinco continentes que se agrupan en el Foro Rural Mundial, como explica Martín Uriarte, el presidente. Es mucha comida producida perfectamente alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Resumiendo: en condiciones dignas, reduciendo el impacto negativo en el medio, no esquilmando, cuidando la tierra ya las personas.

El foro de Bilbao es el paso previo a la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), que se celebrará en Sevilla entre junio y julio de este año. Además de los microcréditos del Corredor Seco de Honduras, se pondrá sobre la mesa cómo avanzar en la economía circular en una de las islas de Cabo Verde en la que los desechos son un gran problema y la financiación de cooperativas agrícolas en Jordania y la región etíope de Somalí, entre otras cuestiones.