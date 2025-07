Netanyahu regresa de Estados Unidos sin alto el fuego y con una nueva masacre en Gaza

Salvo sorpresa mayúscula de última hora, Benjamín Netanyahu regresará de Washington sin anuncio de alto el fuego en Gaza. Lo que parecía cuestión de días, ... se ha ido dilatando y Donald Trump dijo que podría producirse «la próxima semana». El primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos coinciden en que el doble objetivo es liberar a los rehenes y acabar con Hamás, pero mantienen la negociación indirecta abierta en Doha porque sin pacto con los islamistas es imposible sacar a los cautivos de una forma segura.

Hamás confirmó en un comunicado su disposición a liberar a 10 rehenes vivos durante la tregua propuesta de dos meses, aunque para ello exige, entre otras cosas, la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja durante la tregua, algo a lo que se opone un Netanyahu que alarga la guerra y tiene la última palabra antes de cualquier acuerdo.

Mientras el primer ministro israelí seguía con su apretada agenda en Estados Unidos y su equipo de negociador mantenía contactos indirectos con el enemigo en Catar, el ejército endureció sus ataques y mató al menos a 87 personas en la Franja, nueve de ellas abatidas a tiros cuando esperaban para recoger algo de comida en uno de los puntos de distribución de la Gaza Humanitarian Foundation. Entre los bombardeos más sangrientos estuvo el que alcanzó un punto de atención médica en Deir El Balah y que se cobró la vida de al menos a 17 personas, entre ellas 8 niños. Un ataque que dejó imágenes de extrema dureza, algo que se ha convertido en la imagen diaria de Gaza, donde se ha normalizado la muerte masiva de civiles.

Además de reunirse con Trump en dos ocasiones, Netanyahu recibió también en Washington a las familias de los rehenes, algo que no suele hacer habitualmente en el Estado hebreo. El diario 'The Times of Israel' reveló que durante el encuentro el primer ministro les aclaró que será Hamás quien elaborará la lista con los 10 rehenes vivos a quienes liberará cuando se cierre el acuerdo de tregua temporal. Netanyahu se comprometió además a que, una vez entre en vigor el cese de hostilidades, Tel Aviv celebrará inmediatamente negociaciones sobre los términos de un alto el fuego permanente, algo que se negó a hacer en el acuerdo de rehenes anterior y que no ha reconocido en público de forma oficial. Israel estima que quedan 50 rehenes en Gaza, 20 de ellos con vida.

El Canal12 también se hizo eco de este encuentro con las familias e informó que Netanyahu habría dicho que «desde el momento en que los primeros ocho rehenes vivos sean liberados hasta que los dos últimos rehenes vivos sean liberados… trabajaremos para poner fin a toda la guerra». Estas palabras contrastan con la firmeza con la que el dirigente conservador repite cada día que no cederá en sus exigencias de que Hamás se rinda, entregue las armas y acepte que sus líderes se exilien.

«Campo de concentración»

Israel negocia con Hamás al mismo tiempo que planea levantar un gran campo sobre las ruinas de Rafah para concentrar allí a 600.000 personas, tal y como anunció el ministro de Defensa, Israel Katz. Gideon Levy, columnista del periódico Haaretz declaró en Al Jazeera que «no hay otra forma de describirlo que no sea el establecimiento de un campo de concentración bajo el Estado judío, que surgió de las cenizas del Holocausto». Levy lamentó que «para la mayoría de los israelíes, las únicas personas que viven ahora mismo en Gaza son los rehenes».

UNRWA reaccionó a este plan con un comunicado en el que señaló que «este plan crearía, de facto, campos de concentración masivos en la frontera con Egipto para los palestinos». La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, considerada organización terrorista por Israel, señaló que «no podemos permanecer en silencio ni ser cómplices de un desplazamiento forzado a tan gran escala».

El problema es que en Gaza no hay líneas rojas y nada parece que pueda frenar este nuevo plan de desplazamiento forzoso. Así se lo recordó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, a Netanyahu: «Está prohibido negociar con ellos, la solución es aplastar, ocupar y fomentar la inmigración voluntaria. ¡Solo así venceremos al terrorismo!». El líder ultranacionalista pronunció estas palabras tras la muerte de un colono a manos de dos palestinos en Cisjordania.