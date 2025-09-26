El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Benjamín Netanyahu luce el pin con el código QR ante la Asamblea de la ONU. Afp

Netanyahu exhibe un pin con un código QR que contiene imágenes muy duras de los asesinatos de Hamás

«Así sabrán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar», ha dicho en la Asamblea General de la ONU

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:42

Tras escuchar abucheos y ver cómo buena parte de los representantes de otros países abandonaban la Asamblea General de la ONU en protesta por la ... masacre en Gaza, el primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, ha defendido su ofensiva militar y ha dicho que la llevará hasta el final para acabar con Hamás. En su chaqueta llevaba una chapa. Ha pedido a los ya pocos asistentes y a la audiencia televisiva que la enfocaran para que se viera el lazo amarillo en el centro, en homenaje a las víctimas de la matanza de Hamás el 7 de octubre de 2023, y el código QR que tenía alrededor. «Así sabrán por qué luchamos y por qué debemos ganar. Está todo aquí», ha afirmado. El enlace conduce a una web donde se muestran las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando la milicia palestina asesinó a 1.200 israelíes.

