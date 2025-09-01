El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Destrozos en el barrio de Al-Rimal en Ciudad de Gaza tras un ataque israelí. AFP

Netanyahu desoye a los responsables de seguridad y apuesta por imponer un gobierno militar a Gaza

El primer ministro israelí insiste en alcanzar un acuerdo con Hamás que contemple la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas, lo que genera tensiones en su gabinete y con el ejército

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:10

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, no aceptó que el gabinete de seguridad votara en torno a un posible pacto por fases con Hamás e impuso ... su apuesta por un acuerdo integral basado en la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas. La reunión en la que se abordó el asunto comenzó el domingo por la tarde, se alargó hasta la madrugada y se vivieron momentos de tensión, según medios locales, por las diferencias entre la voluntad del mandatario y la opinión de los responsables de seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  2. 2

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  5. 5 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  6. 6 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10

    El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Netanyahu desoye a los responsables de seguridad y apuesta por imponer un gobierno militar a Gaza

Netanyahu desoye a los responsables de seguridad y apuesta por imponer un gobierno militar a Gaza