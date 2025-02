Netanyahu anuncia que la guerra volverá si Hamás no libera a los rehenes el sábado

«Si Hamás no libera a nuestros rehenes para el sábado al mediodía, el alto el fuego habrá terminado y el ejército volverá a los combates en Gaza hasta la derrota final de Hamás», fueron las palabras de Benjamín Netanyahu tras una reunión de 4, ... 5 horas del gabinete de Seguridad. El papel de Donald Trump fue clave para que el primer ministro aceptara el mismo acuerdo de alto fuego que había rechazado un año antes y vuelve a serlo en la primera gran crisis desde la entrada en vigor de la tregua. 24 horas después del anuncio de Hamás sobre su decisión de posponer la liberación de 3 rehenes el sábado debido a las violaciones del acuerdo cometidas por Israel, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum a los islamistas y Netanyahu siguió sus mismos pasos. Trump dijo que si Hamás no libera a «todos los rehenes» antes del sábado al mediodía, «que se desate el infierno« en la Franja y dejó la pelota en el tejado de Netanyahu.

El Gobierno israelí tiene la presión de las familias de los rehenes para seguir adelante con el acuerdo y lograr sacar a todos los cautivos, pero el primer ministro ha regresado fortalecido de Estados Unidos y cuenta con la luz verde de Trump para retomar la guerra si lo estima oportuno. Según el Canal12 de la televisión, Israel seguirá adhiriéndose al acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego con Hamás si el grupo libera al sexto grupo de rehenes el sábado tal y como estaba previsto.

Fuentes oficiales citadas por 'The Times of Israel' acusaron a Hamás de violar el acuerdo «y por lo tanto no habrá avances en la continuación de la ejecución del pacto ni en las negociaciones de la segunda etapa sin el regreso de nuestros rehenes. (…) El Gabinete espera la liberación de los nueve rehenes de la primera fase en unos días».

Hasta el momento, las facciones palestinas han liberado a 16 de los 33 rehenes acordados para la primera fase, además de 5 trabajadores tailandeses capturados también el 7 de octubre de 2023. Quedan 17 rehenes por salir antes del 2 de marco, de los que 8 están muertos, según la información de la inteligencia israelí. Los mediadores tienen por delante duras jornadas de trabajo contra el reloj para intentar que las dos partes vuelvan a la senda del acuerdo.

Mensaje de Hamás

Hamás emitió un comunicado para reafirmar su compromiso con el acuerdo y Sami Abu Zuhri, uno de los dirigentes islamistas, declaró a la agencia Reuters que «Trump debe recordar que hay un acuerdo que deben respetar ambas partes y que ésta es la única manera de traer de vuelta a los prisioneros. El lenguaje de las amenazas no tiene valor y sólo complica las cosas».

El grupo palestino, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, detalló en un documento las violaciones cometidas por el enemigo en las últimas semanas. Los islamistas acusaron a Israel, que como fuerza ocupante tiene el control total de los accesos por tierra, mar y aire de la Franja, de «permitir sólo el acceso del 70 por ciento del número acordado de camiones y el 30 por ciento de camiones de combustible; restringir la salida de los heridos que necesitan tratamiento médico urgente en el extranjero; prohibir el regreso a Gaza de palestinos atrapados en Egipto» o «retrasar las negociaciones de la fase 2 durante más de una semana», entre otras.

Otro de los puntos clave es el no permitir el acceso de tiendas de campaña, casas prefabricadas y maquinaria pesada para el desescombro. Desde el ministerio de salud en la Franja han denunciado además que los israelíes han matado 92 personas y herido a 822 desde que entró en vigor el acuerdo. El gabinete de Seguridad israelí, que calificó de «revolucionaria la visión de Trump sobre el futuro «Riviera» de Oriente Medio en Gaza, no realizó comentarios sobre las denuncias de violaciones del acuerdo realizadas por el enemigo.

Euforia ultranacionalista

El ultimátum de Trump ha provocado la euforia del sector ultranacionalista israelí, el más crítico con el acuerdo. Ante la decisión de Hamás de posponer el intercambio del fin de semana, el ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi escribió en su cuenta de X que «la respuesta debe ser exactamente como sugirió el presidente Trump. Detener por completo la ayuda humanitaria, cortar la electricidad, el agua y las comunicaciones y utilizar la fuerza brutal y desproporcionada hasta que regresen los rehenes».

El responsable de Finanzas, Bezalel Smotrich, siguió la misma línea y señaló que «debemos amenazar con que si algo le sucede a algún rehén, Israel ocupará el 5 por ciento de la Franja de Gaza. Otro, otro 5 por ciento». En su opinión, «Gaza volverá a ser parte del Estado de Israel porque es nuestro país y esta es la única manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel y su seguridad».