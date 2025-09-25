El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, voló a Nueva York con parte de su gabinete. EFE

Israel tacha el reconocimiento del Estado palestino de «capitulación vergonzosa»

Netanyahu, que habla el viernes en Naciones Unidas, aprovechará su viaje a EE UU para reunirse por cuarta vez con Trump

María Rego

María Rego

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:33

Benjamín Netanyahu será el viernes el protagonista de la Asamblea General de la ONU, donde ofrecerá uno de los discursos más esperados, aunque lo cierto ... es que el primer ministro israelí ha estado presente en la sede de Naciones Unidas desde el arranque de la sesión a principios de semana incluso sin haber pisado aún Nueva York. El reconocimiento del Estado palestino por parte de una decena de países (Francia, Canadá, Australia...) en el marco de este cónclave y el goteo de denuncias sobre el conflicto de Gaza le han puesto en el punto de mira. Más si cabe. Pero él partió el jueves rumbo a Estados Unidos acompañado de su esposa sin intención de dar un paso atrás ni en su ofensiva, ni en su discurso. «Diré nuestra verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados, la verdad de nuestra nación», proclamó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  5. 5 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  6. 6 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel tacha el reconocimiento del Estado palestino de «capitulación vergonzosa»

Israel tacha el reconocimiento del Estado palestino de «capitulación vergonzosa»