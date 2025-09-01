La flotilla humanitaria regresa a Barcelona por el mal tiempo horas después de zarpar hacia Gaza

El mal tiempo ha alterado los planes de la flotilla internacional que partió el domingo hacia Gaza. Sólo unas horas después de zarpar del puerto ... de Barcelona, donde unas 5.000 personas arroparon a los integrantes de la nueva misión, la Global Sumud Flotilla, varias de las naves participantes en la iniciativa tuvieron que regresar por el mal estado de la mar. Los capitanes de las embarcaciones decidirán este lunes si reanudan la iniciativa, que pretende llevar comida y medicamentos al enclave así como abrir un corredor humanitario que rompa el bloqueo israelí.

Entre los barcos que han tenido que dar media vuelta y que el domingo por la noche estaban ya de regreso a Barcelona se encuentra el de la joven activista sueca Greta Thunberg y el de la exalcaldesa de la capital catalana Ada Colau, dos de los rostros más conocidos que se han sumado a esta nueva flotilla. La expedición que salió del Moll de la Fusta de la ciudad condal cuenta con unas 300 personas y más de una veintena de naves -de entre doce y veinte metros de eslora- cargadas con ayuda donada principalmente por población civil. La previsión, según fuentes de la misión, es que el viaje se reanude «esta tarde».

Las embarcaciones que zarparon también el domingo de Génova no se han encontrado con problemas en la mar y, además, la Global Sumud -que significa resiliencia en árabe- Flotilla se ampliará a lo largo de esta semana con la salida de más naves de otros puertos mediterráneos. En concreto, Túnez, Grecia y la isla italiana de Sicilia. En total, 44 países se han implicado en la operación. Thunberg, que ejerció de portavoz de la misión en Barcelona, subrayó que esta iniciativa es «diferente» a otras anteriores por los números que maneja y la calificó de «histórica».

Israel amenaza con tratar como terroristas a los integrantes de la misión al considerar que socava su soberanía y apoya a Hamás

El destino de esta flotilla, sin embargo, podría ser el mismo de las naves 'Handala' o 'Madleen', que fueron retenidas en julio y junio de este año, respectivamente, cuando se acercaban a la costa gazatí con ayuda. El ministro hebreo de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presentó el mismo domingo un plan para detener la misión durante una reunión a la que asistió asimismo el primer ministro, Benjamín Netanyahu. A su juicio, la expedición intenta socavar la soberanía de Israel y dar alas a Hamás, por lo que consideran que los activistas deberían ser tratados como terroristas.