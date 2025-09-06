El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trump estrecha la mano a Arnault en su visita a la nueva fábrica de Louis Vuitton en Texas AFP

El lujo francés se abraza con Trump

Bernard Arnault, presidente del gigante LVMH, celebra el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas frente a los dirigentes galos que lo critican con dureza

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:37

El hombre más rico de Francia mantiene una posición a contracorriente respecto al sentimiento generalizado en su país. El reciente acuerdo entre Washington y Bruselas, ... que impone un 15% de aranceles a las exportaciones europeas, y deja indemnes las estadounidenses, ha suscitado duras críticas por parte de los dirigentes galos. El primer ministro, François Bayrou, lamentó la «sumisión» europea, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, dijo que el bloque comunitario «no había sabido hacerse temer» en las negociaciones de ese pacto desigual. Para el empresario Bernard Arnault es, en cambio, «una demostración de inteligencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

