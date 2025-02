Zelenski, dispuesto ahora a negociar con Putin si es «la única forma de traer la paz»

Lleva poco más de dos semanas como presidente de Estados Unidos y ya parece omnipresente en las cuatro esquinas del mundo. En Gaza. Y también en Ucrania. Tras dibujar el futuro de la Franja como un gran complejo turístico en el que no tendrán cabida ... los gazatíes, Donald Trump desveló que mantiene conversaciones «muy constructivas» tanto con Kiev como con Moscú para poner fin a la invasión rusa. «No se puede permitir esta matanza –dijo– en un lugar con unas granjas tan bonitas». El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asumido que el regreso del magnate a la Casa Blanca debilita su posición. Y este miércoles se ha mostrado dispuesto a negociar directamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para «traer la paz». Es consciente de que no recuperará el terreno que han ocupado las tropas del Kremlin.

Desde Moscú, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, definió la propuesta como «palabras vacías». Putin y sus asesores consideran que Zelenski, que no ha convocado elecciones porque su país afronta una guerra, no está legitimado para ejercer de líder de Ucrania. En cualquier caso, Peskov entreabrió una puerta: «La parte rusa sigue dispuesta a una negociación». Eso sí, desde el «pragmatismo». El ejército del Kremlin, aunque poco a poco, continúa su avance ante la falta de recursos de su enemigo. Moscú no renunciará a las regiones ya invadidas.

Zelenski cuenta con esa condición para afrontar el inicio de un proceso encaminado al alto el fuego tras casi tres años de conflicto. «Si esa es la única forma de que podamos traer paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder a más gente, definitivamente vamos a ir por ese camino, por la reunión con estos cuatro participantes (incluidos dos mediadores)», declaró durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

«No seré amable con Putin. Le considero mi enemigo. Y él también me ve a mí así»

Su animadversión hacia el presidente ruso no será un obstáculo. «¿Qué me importa? ¿Cuál es mi actitud respecto a él (Putin)? No seré amable con él y considero que es un enemigo. Y, para ser honesto, creo que él me ve también como un enemigo. Eso es todo», zanjó. Más complicado parece convencer a Putin de que se siente frente a su par ucraniano. Hace una semana descartó esa posibilidad. A su juicio, Zelenski «no tiene derecho a firmar» ninguno de los hipotéticos acuerdos. El presidente ucraniano aprobó un decreto que prohíbe negociar con Rusia. Ahora tendrá que echarlo atrás.

Intercambio de prisioneros

Zelenski aseguró entonces que con estas palabras Putin volvía «a demostrar que tiene miedo de las negociaciones, de los líderes fuertes, y que hace todo lo posible para prolongar» la guerra. «Es Putin quien está haciendo lo que puede para continuar con las matanzas a gran escala o asegurar una pausa para proseguir con los ataques híbridos mientras se prepara para una nueva invasión a gran escala», difundió a través de las redes sociales.

Ahora, apenas unos días después de esas declaraciones y con Trump hablando con las dos partes, el presidente ucraniano asegura estar dispuesto a negociar la paz y salvar al menos lo que queda de su país.

En ese ambiente previo a la distensión y pese a que continúan los combates, las autoridades de Rusia y Ucrania han acordado este miércoles el intercambio de otros 300 prisioneros de guerra, 150 por cada parte. El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha actuado como mediador.