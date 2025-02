Zelenski dice estar dispuesto a dimitir si a cambio Ucrania entra en la OTAN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este domingo que está dispuesto a dejar la presidencia «inmediatamente» a cambio de que su país entre en ... la OTAN, adhesión a la que Estados Unidos parece opuesto en un contexto de creciente tensión entre Kiev y Donald Trump. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Kiev, en la víspera del tercer aniversario de la invasión, en la que también ha reaccionado a los ataques de Trump, que esta semana los calificó de «dictador».

Zelenski ha asegurado que no le ha ofendido el descalificativo empleado por el actual inquilino de la Casa Blanca. «Desde luego, no describiría las palabras utilizadas por Trump como un cumplido. Uno se ofendería por la palabra 'dictador' si lo fuera. Soy el presidente legítimamente electo», ha agregado al asegurar que no desea permanecer «décadas en el poder».

De igual modo, ha pedido al mandatario norteamericano «comprensión mutua» y «garantías de seguridad». «Me gustaría mucho una comprensión mutua de parte de Trump. Garantías de seguridad de Washington son muy necesarias», ha añadido, al tiempo que ha pedido al mandatario estadounidense una reunión antes de que éste se cite con Putin, previsiblemente en las próximas semanas.

Nuevamente, Zelenski ha insistido en que su prioridad sigue siendo que Ucrania quede protegida bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. No se conformaría con el solo ingreso a la UE, como plantearía la propuesta de Trump para acabar con la guerra. «Si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto. Puedo cambiar (la presidencia) por (una adhesión a) la OTAN», ha insistido.