Volodímir Zelenski y Donald Trump en su encuentro del pasado agosto en la Casa Blanca. Reuters

Zelenski asegura estar listo para reunirse con Trump y Putin en Budapest

El jefe del Kremlin se enfrenta a dificultades para llegar a la capital húngara debido a que la aviación rusa tiene prohibido sobrevolar el espacio europeo

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:42

Comenta

Lo que Vladímir Putin y Donald Trump, líderes respectivamente de Rusia y Estados Unidos, puedan hablar en su próximo encuentro en Budapest preocupa en Kiev. ... Es por ello que Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, ha asegurado este lunes estar listo para participar también en dicho encuentro en la capital de Hungría. Esta reunión tiene por objetivo llegar a un acuerdo de paz definitivo que pudiera poner fin a la guerra que empezó en 2022.

