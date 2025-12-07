El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elon Musk, dueño de la red social X. Reuters

«Vete a Marte», le responde Polonia a Elon Musk por querer abolir la Unión Europea

El multimillonario cargó contra la UE por la multa de 120 millones de euros impuesta a X, su red social

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:12

El multimillonario Elon Musk, dueño de X y Tesla, tiene entre su grandes objetivos la conquista del espacio. Le gustan más las estrellas que algunos ... lugares de la Tierra, como a la vieja Europa, a la que considera anticuada, hostil a sus postulados de extrema derecha y llena de burocracia y trabas fiscales. Una rémora para sus negocios. De hecho, ha abogado por «abolir la Unión Europea». Le ha respondido el ministro de Exteriores de Polonia. «Vete a Marte», le recomienda Radoslaw Sikorski.

elcorreo «Vete a Marte», le responde Polonia a Elon Musk por querer abolir la Unión Europea

