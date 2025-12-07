«Vete a Marte», le responde Polonia a Elon Musk por querer abolir la Unión Europea
El multimillonario cargó contra la UE por la multa de 120 millones de euros impuesta a X, su red social
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:12
El multimillonario Elon Musk, dueño de X y Tesla, tiene entre su grandes objetivos la conquista del espacio. Le gustan más las estrellas que algunos ... lugares de la Tierra, como a la vieja Europa, a la que considera anticuada, hostil a sus postulados de extrema derecha y llena de burocracia y trabas fiscales. Una rémora para sus negocios. De hecho, ha abogado por «abolir la Unión Europea». Le ha respondido el ministro de Exteriores de Polonia. «Vete a Marte», le recomienda Radoslaw Sikorski.
Go to Mars.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 6, 2025
There's no censorship of Nazi salutes there.
El berrinche de Musk se desató tras la multa de 120 millones de euros impuesta a la red social X por la Comisión Europea debido al «diseño engañoso» de su marca azul de verificación de cuentas (es un supuesto sello de autenticidad para los usuarios pese a que su acceso es discrecional, lo que viola la ley europea).
El empresario que fue la mano derecha de Donald Trump en el inicio de este mandato no soporta ningún tipo de control. Y en Europa le cierran puertas. «Váyase a Marte. Allí no hay censura ni saludos nazis», replicó Sikorski en su propia cuenta en X, en referencia al gesto que Musk hizo durante un acto de celebración por la toma de posesión del republicano como nuevo presidente de Estados Unidos.
«Ataque a la libertad de expresión»
Los antiguos aliados se distancian. Las críticas de Musk a Europa llegan después de que la Casa Blanca publicara su Estrategia de Seguridad Nacional. En ese documento carga contra la UE y augura que en 20 o 30 años dejará de ser un socio fiable por culpa de la inmigración y la pérdida de sus valores. Llega a decir que la civilización europea «desaparecerá».
En paralelo a la difusión de ese informe, Musk denunció el sábado que el sistema burocrático de la UE «está asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte» y calificó la multa contra X como un «ataque» de Bruselas a la libertad de expresión y un mal ejemplo de soberanía supranacional contra los intereses de sus Estados miembros.
