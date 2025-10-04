El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de Miguel Ángel Amador. fb

Ucrania dice ahora que el soldado español que daba por muerto ha desaparecido

La familia del militar albaceteño teme que esto complique la recuperación del cuerpo y cree que Kiev lo hace para «ahorrarse dinero»

T. Nieva

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:38

Comenta

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del combatiente albaceteño Juan Luis Amador que ha declarado al soldado como desaparecido, a pesar de ... las evidencias de su muete en combate el 20 de septiembre en el frente contra Rusia, según informó a Europa Press el hermano del fallecido, Miguel Ángel Amador. Los allegados lamentan verse ahora sometidos a un periplo legal y prácticamente pierden las esperanzas de recuperar el cadáver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  4. 4 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  5. 5 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  6. 6 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  8. 8

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  9. 9

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  10. 10 Entra a robar en una sastrería bilbaína y queda atrapado en su interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ucrania dice ahora que el soldado español que daba por muerto ha desaparecido

Ucrania dice ahora que el soldado español que daba por muerto ha desaparecido