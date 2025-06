Trump y Putin mantienen una conversación sorpresa que «no conducirá a una paz inmediata»

Miguel Pérez Miércoles, 4 de junio 2025, 19:34 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que ambos han intercambiado opiniones sobre los ... ataques que se han dirigido en los últimos días Ucrania y Rusia. El diálogo no ha sido entusiasta, O, al menos, el líder republicano no ha manifestado el tono optimista que ha empleado en otras ocasiones. «Fue una buena conversación, pero no una conversación que conduzca a la paz inmediata», ha escrito en un mensaje en su red social.

Noticias relacionadas 'Operación telaraña', la obra maestra del espionaje ucraniano que machacó a Rusia Moscú dice haber hallado muerto a un español que combatió por Ucrania Zelenski anuncia un nuevo intercambio de presos tras la segunda reunión Ucrania-Rusia No ha habido anuncio previo de que los dos mandatarios tuvieran intención de comunicarse en persona. Fuentes en el entorno de la Casa Blanca han sugerido que Trump estaba profundamente preocupado por el incremento de las acciones armadas pese a las negociaciones en curso, e interesado en saber la postura de Putin después de que los ucranianos atacasen con drones este fin de semana cuatro bases aéreas dentro del territorio ruso, que han destruido trece aviones y causado daños a otra treintena de bombarderos. El jefe del Kremlin ha dicho, «y con mucha firmeza», que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos«, ha señalado el inquilino de la Casa Blanca. La conversación entre ambos ha durado más de una hora. En otro tono, los presidentes también han abordado las negociaciones sobre el tratado nuclear con Irán. «Hablamos de Irán, y del hecho de que se está acabando el tiempo para su decisión relativa a las armas nucleares, ¡que debe tomarse rápidamente!», ha señalado Trump en sus mensajes. Según estos mensajes, el mandatario estadounidense le ha dejado claro a su homólogo que el régimen de Teherán no puede disponer de un arma nuclear y Putin ha sugerido que él mismo intervendrá en las conversaciones y »podría ser útil para que esto se lleve a una rápida conclusión«.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Rusia