Ucrania y Rusia comienzan su esperado cara a cara con un alto el fuego como prioridad

DLlegó. El esperado cara a cara entre Rusia y Ucrania ha comenzado a las 13.30 horas (12.30 en España) en Estambul después de ... un día completo de incertidumbre sobre si un acto así era posible tras la renuncia de Vladímir Putin a participar en él y el rechazo de Volodímir Zelenski a tratar con una delegación de bajo nivel.

Al final, los dos principales líderes enfrentados en el campo de batalla han terminado por mantenerse físicamente al margen de la primera reunión directa entre los dos países desde 2022. Dejan el trabajo a un grupo de emisarios que tiene una ingente labor política y técnica por delante. Y que además la encaran desde la rivalidad y la desconfianza más absoluta.

Basta repasar los prolegómenos para certificar lo colosal de las intenciones. Tras la suspensión de ayer, esta mañana la delegación ucraniana ha mantenido consultas con los aliados del Reino Unido, Francia y Alemania para, a continuación celebrar una reunión preparatoria con los enviados estadounidenses. La cita entre los dos paises en guerra debía haber comenzado a las 12.00 horas (las once en España), pero acumula retrasos por todas las suspicacias y tareas de coordinación previas. La delegación rusa ha estado en contacto constante con Moscú y ha planteado que el cara a cara debería celebrarse sin un equipo mediador turco como testigo., en versión de los enviados ucranianos. Nuevo debate para limar aristas.

En medio de esta espiral,

Kiev quiere poner sobre la mesa en primer lugar la propuesta de decretar un alto el fuego de treinta días, que considera indiscutible para luego negociar sobre la paz sin la presión de las armas. También pedirá este viernes algunas señales de distensión como un nuevo intercambio de presos, la devolución de los niños ucranianos trasladados en estos años de invasión a Rusia y, posiblemente, hasta plantee la organización de un encuentro entre Zelenski y Putin.

Los rusos, por su parte, afirman que acuden a la mesa con el ánimo de «lograr acuerdos» y hacer «cesiones», pero su planteamiento es el mismo que el presidente ha expuesto en otras ocasiones y que Kiev ha rechazado. Su prioridad es abordar las «causas originales del conflicto» y retrotaerse al «punto en que lo dejamos en 2022», según ha dicho esta mañana el jefe de la delegación moscovita. Eso sí, con un añadido: la cuestión de que Rusia se quede con los terrenos que ha ocupado desde entonces en el Donbás y que suponen casi un 20% de Ucrania.

Mucho esfuerzo deberá aplicar el equipo de mediadores turco para evitar que la colisión de ambas propuestas frustre una vez más cualquier posibilidad de progreso. Al menos, Ucrania ha conseguido involucrar en este diálogo a una representación estadounidense de alto nivel, compuesta por el secretario de Estado Marco Rubio y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Keith Kellog. Y, además, ha conseguido reactivar cierta savia en las venas de Europa, cuyos líderes asisten desde Tirana a una cumbre que solo hace veinticuatro horas veían naufragar.

La cita turca ha vuelto a tensionar a los gobernantes del continente, que hace una semana respaldaron desde Kiev a Zelenski mientras en la vecina Rusia más de 11.000 soldados desfilaban en Moscú en el 80º aniversario de la derrota nazi. Las críticas a Putin han sido numerosas por no acudir a Estambul. Al único que no le ha sorprendido es a Donald Trump, quien en un tuit dijo que «obviamente no iba a ir». A los europeos les ha defraudado la falta de crítica del presidente estadounidense sobre su homólogo ruso y a algunos analistas no les ha pasado desapercibido este viernes en los medios. Una señal más de que Trump va por su lado en esta cuestión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha adelantado que la UE trabaja en un decimoctavo paquete de sanciones, menos de una semana después de lanzar el anterior. Según la dirigente, incluirá penalizaciones a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y reducirá el tope del petróleo ruso. En realidad, el castigo se centra primordialmente en aquellas empresas que quieran reconstuir esta infraestructura saboteada en 2022 cuya misión era trasladar gas desde el mar Báltico a Alemania.

De materializarse esta sanción, posiblemente se convertirá en la más polémica de los últimos paquetes formalizados desde Bruselas. La reconstrucción de las tuberías costaría unos 450 millones de euros y, aunque por este proyecto se ha interesado especialmente un consorcio afín a Moscú, también los estadounidenses han preguntado por él.

Por otro lado, si la Alemania de Olaf Scholz fue partidaria de tener ese grifo cerrado con el argumento de que la independencia del gas ruso es de «importancia estratégica» para Berlín, Jan Heinisch, ponente del grupo de Energía de la CDU en las negociaciones de coalición con el SPD), ha declarado recientemente al portal 'Político' que «si algún día se logra una paz justa y segura, debemos poder hablar nuevamente sobre la compra de gas ruso». La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) es el partido del actual canciller alemán, Friedrich Merz.

Von der Leyen ha señalado que una nueva ración de sanciones no debe sorprender a Putin porque la comunidad europea ya le había advertido de que «aumentará la presión a Rusia» si no facilitaba el camino hacia la paz en Ucrania. La jefa de la Comisión ha recordado que Moscú ha infringido hasta ahora las treguas parciales y rechazado un alto el fuego de treinta días. «Eso demuestra que no quiere la paz», ha sostenido.,

En medio de todo este cruce de confrontaciones gesoestratégicas, un punto de indudable interés reside en el deseo de Donald Trump de reunirse «lo antes posible» con Vladímir Putin, bajo el convencimiento de que solo ellos dos podrán acordar la paz en Ucrania. El Kremlin ha sido alto y claro este mediodía: «El presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse con Donald Trump», pero el encuentro no será en breve ya que debe «ser preparado y resultar productivo» y, para ello, necesita de negociaciones técnicas y consultas bilaterales.

El portavoz ruso, Dmitri Peskov, ha realizado unas declaraciones en las que, sin desvelar nada nuevo, sí pone el listón a una altura considerable altura dadas las circunstancias actuales y la «impaciencia» del inquilino de la Casa Blanca. A su juicio, una cumbre presidencial debería tratar no solo la crisis ucraniana sino el fortalecimiento de las relaciones entre Washington y Moscú, así como otros asuntos de alto rango, como el levantamiento de las sanciones interncionales y la «estabilidad estratégica en el continente europeo»; es decir, hasta qué límites se despliegue la OTAN.