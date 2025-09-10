El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
El presidente israelí, Isaac Herzog, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante su frío encuentro en Downing Street. EFE

Starmer recibe con frialdad en Londres al presidente israelí en medio de las tensiones por Gaza

El primer ministro británico muestra a Isaac Herzog su descontento con Tel Aviv y vuelve a condenar el ataque del martes contra su aliado Qatar

Ivannia Salazar

Londres

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:51

El presidente de Israel, Isaac Herzog, fue recibido este miércoles en Downing Street por el primer ministro británico, Keir Starmer, en una reunión marcada por ... la tensión diplomática y por un trasfondo de protestas y críticas que se intensificaron en Londres a raíz de su visita. El encuentro se produjo apenas un día después de que Israel ampliara sus ataques contra Hamás con un bombardeo en Doha, dirigido contra líderes políticos de la organización islamista, en territorio de Qatar, uno de los principales aliados del Reino Unido en Oriente Medio. Si la situación ya era de por sí tensa, la acción militar, que Londres condenó abiertamente, ensombreció cualquier expectativa de un diálogo distendido entre ambos mandatarios.

