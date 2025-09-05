El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Keir Starmer junto a Angela Rayner. AFP

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

La hasta ahora viceprimera ministra, Angela Rayner, admitió recientemente haber pagado menos impuestos de los que debía por la compra de una vivienda

T. Nieva

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido este viernes tras admitir haber pagado menos impuestos por la compra de una vivienda. Su marcha supone ... un nuevo golpe para su jefe, el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad ha caído en picado desde que hace poco más de un año llegó a Downing Street. Su hasta ahora número dos, de 45 años, es el octavo miembro del equipo del 'premier' en dejar su cargo. El líder laborista le ofreció todo su apoyo cuando fue acusada por primera vez de intentar deliberadamente evitar pagar los tributos que debía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  2. 2 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  3. 3 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  4. 4

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  5. 5

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  6. 6

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  7. 7 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal