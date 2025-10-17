El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los carabinieri custodian el lugar donde explotó la bomba en el coche del periodista a las afueras de Roma. EFE

Revientan el coche de un periodista amenazado por la mafia en Italia

Un explosivo destroza el vehículo de Sigfrido Ranucci, uno de los principales reporteros de investigación del país y popular presentador de la RAI, que vive con escolta desde 2014

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Conmoción en Italia al conocerse que el periodista Sigfrido Ranucci, presentador del reconocido programa de investigación 'Report', emitido por la televisión pública, la RAI, sufrió ... en la noche del jueves un atentado que, afortunadamente, sólo deja daños materiales. Un artefacto con alrededor de un kilogramo de explosivos fue colocado junto al automóvil del reportero, que estaba aparcado delante de su vivienda en Pomezia, una localidad situada a las afueras de Roma.

