Macron convoca hoy de urgencia en París a los líderes europeos ante la sacudida de Trump

Los principales países de la Unión Europea se reúnen este lunes en París en busca de una respuesta común ante la irrupción de Donald Trump ... en el escenario geopólitico internacional. El republicano pretende impulsar la paz entre Rusia y Ucrania sin contar con la UE y dejando a Kiev sin demasiado poder de decisión. Una situación que alarma a la mayoría de los mandatarios del Viejo Continente que han comenzado a dar pasos en busca de la unidad. Y en este escenario, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer ha dado un primer paso al anunciar que su país está «listo y dispuesto» a enviar tropas británicas a Ucrania en el caso de que se alcance un acuerdo de paz con Moscú y con el objetivo de garantizar la seguridad de la Kiev.

«Reino Unido está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo en la aceleración del trabajo sobre garantías de seguridad para Ucrania. Esto incluye un mayor apoyo al Ejército ucraniano, al que Reino Unido ya ha comprometido 3.000 millones de libras (3.600 millones de euros) al año al menos hasta 2030, pero también significa estar listo y dispuesto a contribuir a las garantías de seguridad para Ucrania enviando nuestras propias tropas al terreno si es necesario», ha escrito en el diario 'The Telegraph'. Starmer ha asegurado que esta propuesta no la ha anunciado «a la ligera» porque siente «profundamente la responsabilidad que conlleva poner potencialmente en peligro a los hombres y mujeres militares británicos», pero considera que «cualquier papel que se desempeñe para ayudar a garantizar la seguridad de Ucrania está ayudando a garantizar la seguridad» del continente europeo, así como de Reino Unido.

En este sentido, ha abogado por que Europa de «un paso más para satisfacer las demandas de su propia seguridad» a través de un aumento en el gasto en defensa y «asumir un papel más importante en la OTAN». «Rusia sigue librando una guerra y Ucrania sigue luchando por su libertad, por lo que no debemos cejar en nuestros esfuerzos por conseguir el equipo que los ucranianos necesitan para sus combatientes en la línea del frente. Mientras continúe la lucha, debemos poner a Ucrania en la posición más fuerte posible antes de cualquier negociación», ha expresado.

«El fin de esta guerra, cuando llegue, no puede convertirse simplemente en una pausa temporal antes de que Putin ataque de nuevo», ha manifestado a través de un artículo publicado en el citado periódico británico en el que ha subrayado que «garantizar una paz duradera en Ucrania que salvaguarde su soberanía a largo plazo es esencial para disuadir» al presidente ruso de «nuevas agresiones en el futuro». Además, el inquilino del 10 de Downing Street ha aseverado que, «si bien las naciones europeas deben dar un paso adelante en este momento, el apoyo de Estados Unidos seguirá siendo fundamental y una garantía de seguridad estadounidense es esencial para una paz duradera, porque solo Estados Unidos puede disuadir a Putin de atacar nuevamente».

Mientras que ha indicado que por estas razones se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, «en los próximos días» y trabajará «con él y los socios del G7 para ayudar a asegurar el sólido acuerdo» que se necesita, la comunidad internacional debe «tener claro que la paz no puede llegar a cualquier precio y que Ucrania debe estar en la mesa de estas negociaciones porque cualquier otra cosa sería aceptar la posición de Putin de que Ucrania no es una nación real».

Con todo, ha declarado que para «lograr» una «seguridad colectiva» del continente, «Europa y Estados Unidos deben seguir trabajando en estrecha colaboración», mientras que Reino Unido puede desempeñar un papel único para ayudar a que esto suceda«. Además, ha indicado que si bien la membresía de la OTAN »puede llevar tiempo«, deben »seguir apoyando el camino irreversible de Ucrania hacia la adhesión de la alianza«.

Ejército Europeo

Convocados «de urgencia» por el presidente francés, Emmanuel Macron, los dirigentes del Viejo Continente quieren dar una imagen de unidad. La cumbre de este lunes contará con la presencia de los jefes gubernamentales de Alemania, España, Italia, Polonia, Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos. También estarán en el encuentro el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que por antes del encuentro discutirá en Bruselas con el enviado estadounidense para Ucrania. Aunque el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió no dramatizar, se da por hecho que uno de los temas que se tratará en la capital gala será la creación de una ejército europeo, aunque este domingo aliados como Polonia rechazaron la idea.

La opción de crear una fuerza común es lago que ha también pide el presidente ucraniano. Lo hizo en la Conferencia de Seguridad de Múnich y lo ha hecho este domingo en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, donde ha anunciado que el Ejército ruso ya está entrenando a «un gran número de soldados en Bielorrusia». «Pero Europa no responderá, porque no tiene (ejército), empezará a defenderse. Cada país se defiende a sí mismo», ha lamentado.

A pocos días de que se cumplan tres años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el fin del conflicto se mantiene como algo incierto. Volodímir Zelenski ha advertido de la «posibilidad» de una ocupación de otros territorios europeos por parte de Moscú y ha asegurado que Putin no dudará en «declarará la guerra a la OTAN». En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, ha alertado de que su par ruso estaría esperando «un debilitamiento» de la Alianza Atlántica, que podría darse si «Estados Unidos piensa en retirar su Ejército de Europa», para comenzar a ocupar partes del continente.

«No sé si ellos (los rusos) querrán el 30 por ciento de Europa, el 50 por ciento, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero tendrán esa posibilidad (...) Sabiendo que no logró ocuparnos, no sabemos a dónde irá. Comenzarán desde esos países pequeños que han estado en la Unión Soviética», ha afirmado, apuntando a Lituania o Polonia como potenciales objetivos.

Es por ello que, en línea con sus declaraciones dirigidas al 'número dos' de Donald Trump, JD Vance, con quien se ha reunido en la ciudad alemana, ha advertido que si Estados Unidos se retira de la OTAN, «eso será (su) destrucción». El mandatario ha agradecido el apoyo de su homólogo estadounidense, pero ha asegurado que no hay «ningún líder en el mundo que realmente pueda hacer un trato con Putin sin nosotros».

En alusión a las dudas generadas en los últimos días acerca de la posición estadounidense en este conflicto, Zelenski ha dicho que «confío en Trump» y «espero que Ucrania esté entre (sus) prioridades, no Rusia». «No somos tan grandes como Rusia, pero creo que estratégicamente, Ucrania es más importante para Estados Unidos, porque realmente somos socios, aliados y compartimos valores comunes», ha agregado.

Reunión Trum-Putin «muy pronto»

Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que podría reunirse «muy pronto» con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien, según él, desea que «cesen» los combates en Ucrania. «No se ha fijado ninguna fecha, pero podría ser muy pronto», lanzó.

Estas declaraciones del republicano se producen poco antes de que se inicien conversaciones, también en Arabia Saudí, entre una delegación encabezada por su secretario de Estado, Marco Rubio, actualmente de gira por Oriente Medio, y negociadores de Moscú. La presencia de representantes ucranianos en esta reunión sigue siendo incierta, y según Rubio tampoco se sabe exactamente a quién enviará Rusia.