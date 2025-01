El Reino Unido cumple cinco años fuera de la UE: «El Brexit nunca terminará»

Hace cinco años que se consumó el Brexit, pero la salida del Reino Unido de la UE «es un asunto que nunca terminará». Así lo cree Anand Menon, catedrático de Política Europea y Asuntos Exteriores en el prestigioso King's College de Londres, que recoge ... esta reflexión en la introducción de 'Los archivos del Brexit', un informe que recoge el conocimiento de unos cuarenta investigadores universitarios, en su mayoría británicos, agrupados en la asociación UK in a changing Europe (El Reino Unido en una Europa cambiante). La publicación, de 142 páginas, ha visto la luz con motivo del quinto aniversario –este viernes– de un episodio histórico.

El Reino Unido abandonó la UE en la medianoche del 31 de enero de 2020 empujado por el Partido Conservador y el entonces primer ministro, Boris Johnson, que había abrazado la recomendación de uno de sus asesores: utilizar en la campaña electoral persistentemente el lema 'Terminar el Brexit'. Los británicos ya habían expresado varios años antes en referéndum que querían dejar el club comunitario. Una salida apoyada, eso sí, por un escaso 52% de los participantes en la consulta.

La lectura del documento presentado esta semana sugiere que, en realidad, Johnson no remató el Brexit y que la idea que plantea Menon sobre una negociación eterna en torno a las nuevas relaciones entre Londres y Bruselas se parece más a la realidad actual. La agenda está cargada de asuntos, aunque sea más vaga que la de hace cinco años, con sus correspondientes objetivos por ambos lados. Los académicos repiten que el actual Gobierno laborista aboga por un 'reset', es decir, un reinicio o formateo de los lazos entre el Reino Unido y la UE. Jannike Wachowiak, una de las investigadoras, sostiene que la parte británica está perdiendo la posibilidad de dominar la estructura de estas conversaciones.

«Menos emergencia»

Por su parte, Loukas Tsoukalis, integrado también en UK in a changing Europe, considera que el Acuerdo de Retirada y el Tratado de Comercio y Cooperación con el Reino Unido «está funcionando y para la UE está funcionando bien». «Hay menos emergencia que en el pasado», asume. Lo que más sorprende a los expertos es la evolución de la inmigración desde entonces ya que, pese a ser uno de los motivos que empujó a la salida del bloque comunitario, se disparó con los conservadores en el poder. El antiguo 'premier' no quiso reservar en el documento cerrado para el Brexit un espacio para la seguridad y las relaciones internacionales. El programa de movilidad para jóvenes impulsado por Bruselas es rechazado por Londres, que quiere promoverla en cambio para los artistas, a lo que se opone la Comisión Europea.

«La relación de los británicos con la UE será siempre problemática porque no nos convencieron de que somos europeos, no tenemos el mismo sentimiento» John Curtice Experto en encuestas

El actual primer ministro, Keir Starmer, que recibió el apoyo de votantes contrarios al Brexit en su elección en 2024, alcanzó un acuerdo para vincularse al mercado común europeo de emisiones de carbono apenas unas horas antes de que los académicos presentasen su informe a la prensa extranjera. Sin embargo, el célebre experto en encuestas Sir John Curtice, apoyado en el artículo de su colega Geoffrey Evans, considera que «la relación de los británicos con la Unión Europea será siempre problemática porque no nos convencieron de que somos europeos, no tenemos el mismo sentimiento europeo». No obstante, entre el 56% y el 57% de los consultados quiere regresar al club comunitario.

En la presentación del documento salió a relucir una coincidencia de acontecimientos políticos en un mismo año, 2016. El 23 de junio se celebraba la consulta sobre el Brexit en el Reino Unido y el 8 de noviembre Donald Trump ganaba sus primeras elecciones en EE UU. «¿Qué evento tiene que ocurrir para que se convoque otro referéndum?», preguntó Simon Usherwood, profesor de la Open University británica.