Vladímir Putin al ser recibido este jueves por el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon. Reuters

Putin acude a Asia Central para recordar su influencia en la zona

Desde Dusanbé el mandatario ruso apoyó a Trump en su propuesta para resolver el conflicto de Oriente Próximo y la existencia de Palestina como Estado

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:03

El presidente tayiko, Emomali Rahmon, ha recibido este jueves a Vladímir Putin en Dusanbé. Ambos mandatarios se han reunido en la capital de Tayikistán para ... participar en la cumbre Rusia-Asia Central y la de la Comunidad de Estados Independientes. Para Moscú estos países son de vital importancia en un contexto de guerra y tensión con Occidente. A través de ellos exporta gas y petróleo o recibe productos sancionados a través de empresas especializadas en Kazajistán y es vital para el Kremlin conservar su influencia en estos.

Putin acude a Asia Central para recordar su influencia en la zona