El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, habla sobre este asunto. Efe

Polonia acusa a Rusia de «provocación» tras la caída de un dron en su territorio

El Gobierno de Varsovia recuerda que este tipo de acciones de Moscú ya han afectado a otros países

T. Nieva

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:48

El Ministerio de Defensa de Polonia ha denunciado este miércoles la caída de un objeto no identificado, probablemente un dron, durante la madrugada en un ... maizal ubicado en el pueblo de Osiny, cerca de la ciudad de Lublin, en el este del país. «Una vez más nos enfrentamos a una provocación de la Federación de Rusia, a un dron ruso. La afrontamos en un momento crucial con las conversaciones de paz (sobre Ucrania) en curso», aseguró el vice primer ministro polaco y titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

