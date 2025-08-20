Polonia acusa a Rusia de «provocación» tras la caída de un dron en su territorio

El Ministerio de Defensa de Polonia ha denunciado este miércoles la caída de un objeto no identificado, probablemente un dron, durante la madrugada en un ... maizal ubicado en el pueblo de Osiny, cerca de la ciudad de Lublin, en el este del país. «Una vez más nos enfrentamos a una provocación de la Federación de Rusia, a un dron ruso. La afrontamos en un momento crucial con las conversaciones de paz (sobre Ucrania) en curso», aseguró el vice primer ministro polaco y titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Las autoridades polacas barajan como hipótesis un posible acto de sabotaje. «Tenemos ejemplos de acciones ofensivas rusas contra países de la OTAN. Por lo tanto, no se deben descartar estas actuaciones híbridas y provocadoras contra nuestro Estado», insistió el ministro.

El titular de Defensa polaco cargó contra Moscú: «Diré una cosa que es cierta: Rusia nunca admitirá esto, igual que no ha admitido ninguno de los ocho incidentes ocurridos en Moldavia, los tres incidentes de Rumania, los tres de Lituania, los dos de Letonia y otro en Bulgaria».

Sin heridos

La caída del objeto provocó una explosión sobre las 2.00 horas (hora local) que dañó las ventanas de varias viviendas. Los servicios de emergencias encontraron restos de metal carbonizado y plástico en el lugar, según la agencia de noticias PAP.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas precisó en un comunicado que los radares no detectaron violaciones del espacio aéreo polaco ni desde Ucrania ni desde Bielorrusia. El accidente no causó heridos. Según el Gobierno polaco, el dron podría ser una variante rusa del Shahed-136 iraní. Al parecer, incluía unos silenciadores en el motor para engañar al sistema de detección por sonido ucraniano.