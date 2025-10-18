El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una mujer ataviada con un niqab en Francia. Reuters

El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»

La iniciativa contempla sanciones de hasta 4.000 euros y no se aplicará en aviones, instalaciones diplomáticas y en lugares de culto o sagrados

T. Nieva

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:59

Comenta

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa el partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas «ropas destinas a tapar el ... rostro», como pueden ser el burka o el niqab islámicos, alegando motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, si bien está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti
  7. 7 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  8. 8 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  9. 9 Leire Martínez la rompe en Madrid un día después del regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: «Es una reina»
  10. 10

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»

El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»