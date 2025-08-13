El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Decenas de migrantes esperan en la isla italiana de Lampedusa. EFE

Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa

Los inmigrantes se encontraban a poca distancia de la isla italiana cuando se hundió la embarcación con la que habían zarpado desde Libia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:31

Al menos 26 muertos, 10 desaparecidos y 60 supervivientes ha dejado el último naufragio del Mediterráneo Central, ocurrido este miércoles a unas 14 millas náuticas ... al suroeste de la isla italiana de Lampedusa. La tragedia se produjo al darse la vuelta una embarcación que transportaba a alrededor de un centenar de inmigrantes que habían zarpado desde las costas de Libia. En un primer momento los desplazados viajaban en dos barcas diferentes, pero una de ellas empezó a hacer aguas, por lo que tuvieron que abandonarla y trasladarse a la otra, que igualmente acabó naufragando. Entre los fallecidos hay una recién nacida y tres adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  3. 3 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  6. 6

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?
  7. 7

    Aburto pide evitar los delitos de odio en fiestas: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  8. 8

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  9. 9

    Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España: se consume menos y no hay trabajadores
  10. 10 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa

Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa