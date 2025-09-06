El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia Efe

Muere una mujer atropellada en la terraza de una pizzería en el norte de Francia

Hay tres heridos graves y las autoridades creen que el conductor sufrió un mareo y descartan que tuviera intención criminal

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:55

Una mujer ha muerto este sábado y otras seis personas han resultado heridas, tres en estado grave, cuando un vehículo ha atropellado a los clientes ... que estaban en la terraza de una pizzería en la localidad de Pirou-Plage, en Normandía (Francia). Al parecer, «el conductor sufrió un mareo», indicó Noëlle Leforestier, la alcaldesa, al diario 'Ouest-France'.

