Muere una mujer atropellada en la terraza de una pizzería en el norte de Francia

Una mujer ha muerto este sábado y otras seis personas han resultado heridas, tres en estado grave, cuando un vehículo ha atropellado a los clientes ... que estaban en la terraza de una pizzería en la localidad de Pirou-Plage, en Normandía (Francia). Al parecer, «el conductor sufrió un mareo», indicó Noëlle Leforestier, la alcaldesa, al diario 'Ouest-France'.

«El vehículo siguió por la carretera varios metros antes de impactar contra un grupo de personas. Una mujer murió y otras tres se encuentran en un estado de urgencia absoluta», detalló el fiscal de Coutances, Gauthier Poupeau. «Hemos descartado que se trate de un atropello voluntario», añadió. El accidente se produjo alrededor de las cinco de la tarde. Los bomberos llegaron pocos minutos después al lugar de los hechos, donde socorrieron a las víctimas. Entre ellas, hay cuatro clientes de la pizzería, el conductor del vehículo y otro tripulante.

El atropello ha tenido una repercusión mediática inmediata en Francia, país en estado de alerta debido a la oleada de atentados yihadistas que sufrió la pasada década. A principios de esta semana, un hombre, de nacionalidad tunecina y que fue abatido por la policía, hirió a cinco personas en un ataque con cuchillo en Marsella.

La motivación de ese suceso, según las fuerzas de seguridad, fue una discusión con los responsables del hotel del que habían expulsado al autor de la agresión, así como sus problemas psiquiátricos. Las autoridades de Túnez se han quejado esta semana a Francia de que los agentes hubieran abatido a ese inmigrante y han denunciado «una muerte injustificada».