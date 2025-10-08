El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
Una mujer reza en la principal mezquita de Roma. Reuters

Meloni quiere prohibir el burka en los espacios públicos de Italia

El partido de la primera ministra presenta un proyecto de ley que también aspira a controlar la financiación de las mezquitas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Aunque a diferencia de en otros países europeos, en Italia apenas se registran problemas graves de integración de los inmigrantes musulmanes, el partido de Giorgia ... Meloni, Hermanos de Italia (HdI), pretende aumentar el control de este colectivo para evitar que surjan contextos en los que aflore el extremismo religioso. El miércoles presentó en la Cámara de los Diputados de Roma un proyecto de ley que, bajo el título 'Contra el separatismo islámico', pretende prohibir el uso del velo integral en los lugares públicos, regular la financiación de las mezquitas e imponer penas más severas contra la inducción al matrimonio por medio de engaños. Asimismo se condenaría con cinco años de cárcel a quien obligue a una mujer a someterse a una prueba de virginidad, a excepción del médico que lo precise por motivos sanitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Meloni quiere prohibir el burka en los espacios públicos de Italia

Meloni quiere prohibir el burka en los espacios públicos de Italia