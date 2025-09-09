El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza

La jefa de la diplomacia europea pide continuar el diálogo con Israel, ya que «no llegaremos a ningún lado si no hablamos»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:45

La preocupación de la ciudadanía por la situación humanitaria en Gaza se ha convertido en un clamor en la Unión Europea (UE), con protestas que ... han recorrido todos los países del bloque. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha asegurado este martes ante el Parlamento Europeo, que Europa no ha permanecido «mano sobre mano» ante la catástrofe humanitaria que vive la Franja. Sin embargo, ha admitido que «tenemos que hacer más» y ha pedido «unidad» entre los países europeos para «acabar con el sufrimiento en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  9. 9 Brasas en el centro de Algorta
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza

Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza