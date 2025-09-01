Italia y Francia abren una guerra por los impuestos para atraer a los multimillonarios

Los Gobiernos de Italia y Francia vuelven a enzarzarse después de que el el primer ministro galo, Francois Bayrou, acusara este domingo al Ejecutivo de ... Giorgia Meloni de «competencia desleal»por su política fiscal para atraer a los grandes contribuyentes. Las palabras de Bayrou, pronunciadas durante una entrevista televisiva, fueron respondidas de inmediato por un duro comunicado de la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el que se tildan de «absolutamente sin fundamento» sus argumentos y se asegura que es Italia la que, en cambio, sufre por la existencia de «paraísos fiscales europeos».

Este cruce de declaraciones llega después de las críticas que le hizo hace unos días el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, al presidente francés, Emmanuel Macron, a cuenta de la posible participación europea en la guerra de Ucrania.

La norma CR7

Las quejas de Bayrou están motivadas por la llamada 'norma CR7', bautizada así porque animó al futbolista Cristiano Ronaldo a dejar el Real Madrid y fichar por la Juventus de Turín ya que sólo tenía pagar una tasa simbólica y fija por sus rentas producidas fuera de Italia. Cuando este ventajoso régimen fiscal entró en vigor en 2017 tras ser impulsado por el Gobierno liderado por Matteo Renzi, la tasa anual era de 100.000 euros, una cantidad que ha subido a 200.000 desde este año.

La 'norma CR7', de la que sólo pueden beneficiarse quienes transfieren su residencia fiscal a Italia desde el extranjero, ha atraído a miles de multimillonarios, que pagan así un impuesto muy reducido por los intereses, dividendos, plusvalías, derechos de imagen u otros ingresos obtenidos en el extranjero. Estos potentados han fijado su residencia principalmente en Milán, provocando que en los últimos años se produzca un aumento desorbitado del precio de las propiedades inmobiliarias de superlujo.

Sin citar directamente este peculiar régimen de impuestos, Bayrou consideró que existe «una especie de nomadismo fiscal» que lleva a los más ricos a «trasladarse allí donde más convenga». En su nota de respuesta, el Gobierno de Roma sacó pecho por duplicar la cantidad que pagan quienes se adhieren a la 'norma CR7' y aprovechó para asegurar que «la economía italiana es atractiva y va mejor que otras gracias a la estabilidad y la credibilidad de nuestra nación».

Pese a esas palabras, lo cierto es que el PIB italiano creció en 2024 un 0,7%, la misma cifra que en 2023, mientras que el PIB francés subió un 1,1% en 2024, igualando la tasa del año anterior. El Ejecutivo de Roma animó en cualquier caso al de París a hacer frente común para «intervenir en la Unión Europea contra los Estados miembros que aplican desde siempre una sistemática competencia fiscal desleal». Se refería el Gobierno de Meloni sin citarlos a Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo, países adonde han trasladado su residencia en los últimos años numerosas empresas italianas para pagar menos impuestos. El caso más llamativo es el del coloso automovilístico Stellantis, propietario de Fiat, entre otras marcas, que tiene su sede fiscal en Amsterdam.