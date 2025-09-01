El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un accidente entre dos vehículos causa retenciones en la BI-637 a la altura de Erandio, en sentido Getxo
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. EFE

Italia y Francia abren una guerra por los impuestos para atraer a los multimillonarios

El Gobierno de Meloni considera «sin fundamento» la acusación del Ejecutivo francés de que hace «competencia desleal» fiscal con su régimen para superricos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:39

Los Gobiernos de Italia y Francia vuelven a enzarzarse después de que el el primer ministro galo, Francois Bayrou, acusara este domingo al Ejecutivo de ... Giorgia Meloni de «competencia desleal»por su política fiscal para atraer a los grandes contribuyentes. Las palabras de Bayrou, pronunciadas durante una entrevista televisiva, fueron respondidas de inmediato por un duro comunicado de la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el que se tildan de «absolutamente sin fundamento» sus argumentos y se asegura que es Italia la que, en cambio, sufre por la existencia de «paraísos fiscales europeos».

