Urgente Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
Un soldado ucraniano en maniobras de entrenamiento. Reuters

La gran incógnita de la paz: cómo garantizar que Rusia no vuelve a invadir Ucrania

El envío de tropas de paz como garantía de seguridad abre un debate sobre cuáles, cuántas y bajo qué bandera

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 19 de agosto 2025, 19:45

En la guerra de Ucrania, todos aseguran desear la paz. Eso sí, no coinciden en cómo lograrla: Vladímir Putin plantea la capitulación de Kiev, Donald ... Trump quiere un acuerdo de paz, y los líderes europeos que integran la Coalición de los Valientes arropan a Volodímir Zelenski en su exigencia de un alto el fuego como punto de partida para las negociaciones. No obstante, todos –incluso Putin– coinciden en un punto: en palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, «hay que garantizar que esto no vuelva a suceder».

Espacios grises

